Kovács István, a férfiak szövetségi kapitánya kihirdette a kontinensviadalra utazó magyar férfiegyüttest: Mészáros Krisztofer, Molnár Botond, Kiss Balázs, Bátori Szabolcs és Balázs Krisztián vesz részt az Eb-n, az itthon maradó tartalék Kovács Márton. A kapitány tájékoztatása szerint mivel a szabályok lehetőséget adnak rá, egy egyéni versenyző is indulhat csapaton kívül a kontinensviadalon. Így Vecsernyés Dávid az előzetes tervek szerint lólengésben és nyújtón mutatkozik be.

Kovács Istvántól megtudtuk, hogy a válogatott március 27-től az április 8-i indulásig Tatán készül, ahol folyamatos szólítások és a versenyszituációk imitálása szerepel a programban. A sorsolás alapján az is kiderült, hogy Mészárosék az utolsó, 3. csoportban mutatkoznak majd be, és nyújtón kezdenek.

Kovács István így nyilatkozott az előttük álló időszakról: – A következő két hétben Tatán készülünk egészen az utazásig. A csapat összeállt, a világbajnokságon szerepelt együttesből most ketten is hiányoznak, Kardos Botond és Tomcsányi Benedek. Kardos ujjsérülése miatt hiányzik, míg Tomcsányi a hétvégi országos szerbajnokságon rosszul érkezett egy ugrásból, kedden porccal meg is műtötték a térdét. Remélem, mindkét tornász felépül az őszi világbajnokságig. Mivel lehetőség van a csapaton kívül egy egyéni versenyző indulására is, így Vecsernyés Dávid is újra szerekhez lép, lólengésen és nyújtón neveztük.