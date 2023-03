- A téli szünetben többször is megbeszéltük, hogy mit akarunk másképp látni, hol szeretnénk fejlődni. A tavaszi szezon nyolc fordulója után és a válogatott szünet előtt az új sportigazgatóval közösen értékeltük a stáb és a csapat teljesítményét. Megállapítottuk, hogy a korábbi problémák továbbra is jelen vannak, sőt, még rosszabbodtak is, különösen a saját stadionunkban nyújtott teljesítményt illetően. Az idei szezon hazai mérlege elfogadhatatlan egy olyan klubtól, mint az ETO, amelynek rangja és ambíciói vannak – mondta Jan Van Daele ügyvezető.

- Tíz fordulóval a bajnokság vége előtt új impulzusokra van szükség, hogy a klub DNS-ének megfelelően fejlődjön a játék és a csapat – folytatta az ügyvezető. - Ezért döntöttünk úgy, hogy Antonio Munozt nevezzük ki az együttes vezetőedzőjének, hiszen úgy véljük, kellőképp ismeri a klubot és az ETO iránti szenvedélye, a szakértelmével kombinálva megfelelő a csapathoz, és ahhoz az ambícióhoz, hogy a közeljövőben versenyképes gárdát építsünk. Segítségére lesz az ETO korábbi bajnok labdarúgója, Lipták Zoltán, aki nagyon jól ismeri a csapatot és a klubot.

Tímár Krisztián tavaly júliusban érkezett az ETO FC Győrhöz, ahol Klausz Lászlót váltotta. Tímár 28 bajnoki mérkőzésen vezette a csapatot, amelyeken 10 győzelem mellett kilenc vereség és kilenc döntetlen a mérlege, emellett a Magyar Kupában három találkozón két győzelmet aratott és egy vereséget szenvedett a csapat. A 43 éves magyar vezetőedző szerződése eredetileg 2024 júniusáig volt érvényes.