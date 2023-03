– Hogyan alakult ki a sportág iránti elkötelezettsége?

– Még a Ringa Húsipari Vállalatnál kezdtem el játszani, aztán a Lenszövőhöz igazoltam – emlékezett Anduskáné Cseh Anikó Katalin. – Szüleim és férjem támogatása mellett folytattam a versenyzést, és bár nem tartoztam a legjobbak közé, de csapattagként sok élményben volt részem. Jóleső érzésként éltem meg a közösséghez tartozást, és hamarosan megtaláltak a vezetői feladatok is, intéztem a klub napi ügyeit, szerveztem a hazai és a külföldi versenyeket.

Anduskáné Cseh Anikó, az Ipartechnika Győr SE elnöke

– Az elnöki megbízatást természetes következményként kapta?

– Közszolgálati munkám mellett szolgálatnak, sőt, kihívásnak tekintettem önkéntes vállalásomat, különösen azt követően, hogy a Lenszövő-gyár megszűnésével veszélybe kerültek a működés feltételei. Éppen tizenkét éve, hogy elnökké választottak, kilenc éve állt mellénk támogatónak az Ipartechnika Menedzser Kft. és további kisebb cégek, valamint pályázatokkal is sikerült javítani a körülményeinken. Az évtizedes kitartó munka és Kristyán István szakértő edzői tevékenysége eredményeként küzdöttük fel magunkat a hazai és a nemzetközi női teke elitjébe, és nem tagadom, mindez büszkeséggel tölt el.

– Jelent-e az elismerés rövid pihenőt vagy jöhetnek az újabb feladatok?

– A napokban töltöttem be a hatvanadik életévemet, nem könnyű munka mellett az elnöki teendőknek is megfelelni, és ugyan egyelőre a férjem sok mindenben tud segíteni, lassan gondolni kell a tisztségem átadására. Az elődökkel együtt hetvenhét éves egyesület tradíció­jának ápolása mellett a jövőjét is építeni kell.

– Számított-e a szövetség kitüntetésére?

– Az elismerés meglepetésként ért, de jó arra gondolni, hogy az egyesület a kimagasló eredményeit elnökségem alatt érte el, s Európa egyik kiemelkedő női tekecsapata Győrben működik, ifjúsági és felnőttválogatott játékosokkal. Az pedig külön öröm számomra, hogy ezt a 2021 decemberében, hatvanhét évesen elhunyt Kristyán István Posztumusz Tekesportért kitüntetésével együtt kaptam meg, aki a Lenszövő-pályán nőtt fel, s az utolsó pillanatig végzett lelkiismeretes munkája jelentősen megalapozta a jelen sikereit.

Kristyán István Posztumusz Tekesportért kitüntetést kap.