"Múlt csütörtökön indult útnak a horvátországi Umag felé az ETO FC Győr U13-as labdarúgócsapata és stábja. A hétórás buszút és megérkezés után egyből kezdődött a rendkívül színvonalas megnyitó ünnepség, ahol minden csapatot egyesével mutattak be. Az esemény impozáns tűzijátékkal és a Bajnokok Ligája himnuszának lejátszásával zárult. A negyvennégy csapatos mezőny küzdelmei pénteken kezdődtek, ahol először egy hatos csoportban szerepeltek fiataljaink, többek között az olasz AC Milánnal együtt. Péteken három, szombaton pedig két mérkőzésen léptek pályára a fiúk. A torna nyitásaként egyből a mezőny egyik legerősebb csapatával, az AC Milannal mérték össze erejüket.

Nagyon hajtós, jó iramú összecsapáson, a kezdeti izgalom után sikerült felvenni az olasz csapat ritmusát, majd egy szép góllal a győzelmet is megszereztük! Ez már csak azért is hatalmas szó, mert a későbbi tornagyőztes Milan nem csak hogy nem kapott ki mástól a sorozatban, de még csak gólt sem tudtak szerezni ellenük a továbbiakban. A csoportból 11 ponttal a második helyen sikerült továbbjutni, majd a legjobb nyolc közé jutásért az angol Arsenal következett. Azon a mérkőzésen is végig egyenragú ellenfelei voltunk az angoloknak, sőt, voltak olyan periódusai is az összecsapásnak, amikor sikerül az Arsenal fölé kerekedni, ám sajnos az utolsó percben gólt kapunk, így a 9. helyért léphetünk pályára.

Azon a találkozón a Krka gárdáját sikerült legyőzni büntetőkkel, így végül a nagyon előkelő 9. helyen zárták a tornát játékosaink. A tizenkilenc fős keretben, amely tizenhét mezőnyjátékosból, illetve kettő kapusból állt össze, különös összetételű volt, ugyanis hat „külsős” játékos is szerepet kapott, akik más, környező kluboktól érkeztek, és az klub a jövőben számít rájuk. Ezzel egyértelműen az volt a cél, hogy az ETO a régió legjobb csapata legyen, ahol a legjobb és legügyesebb játékosok szerepet kapnak.

Élmények szempontjából, és szakmailag is hatalmas erőpróba volt a játékosok és a szakmai stáb számára – kezdte Mondovics Dávid vezetőedző. - Nagyon büszkék voltunk a srácokra, mert szívüket, lelküket kitették a pályára, és olyan teljesítményt nyújtottak, amire ők maguk is büszkék lehetnek. Nagyon sajnáltuk őket az Arsenal elleni meccs után, amikor a földre borulva sírtak, mert ennél többet érdemeltek volna. Természetesen elégedettek lehetünk a 9. hellyel, de úgy jöttünk haza, hogy éreztük, még több is lehetett volna bennünk. A torna által sok tapasztalatra tettünk szert, így, ha legközelebb is kijutunk egy ilyen komoly rendezvényre, akár még jobb eredményt is elérhetünk. Személy szerint én is rengeteg élménnyel gazdagodtam, megtapasztalhattuk, hogy nem vagyunk messze a legnagyobb topklubok utánpótlás-csapataitól ebben a korosztályban, hiszen a Milan és az Arsenal ellen is bebizonyították a srácok, hogy fel tudják venni velük a versenyt, sőt, még föléjük is tudnak kerekedni. Sebességben, dinamikában és gondolkodásban is sikerült helytállniuk. Úgy gondolom, apró dolgokon múlik az, hogy ők előrébb tartanak, mint mi. Nyilván ezt a játékosokkal az öltözőben, de a torna alatt is átbeszéltük, és próbáltuk átadni nekik azt, hogy miben kell még fejlődniük ahhoz, hogy a jövőben még közelebb kerüljünk az ilyen patinás klubokhoz.

Gratulálunk csapatunknak a sikeres szerepléshez, és köszönjük, hogy tovább öregbítették az ETO hírnevét!" - olvasható a győri zöld-fehérek tudósításában.