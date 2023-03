Sipőcz Richárd tavaly ősszel újabb Európa-bajnoki címet szerzett az U23-as korosztályban, néhány napra rá pedig megnyerte első Grand Slam-érmét: harmadik lett Bakuban. A győri Széchenyi Egyetem SE hétszeres korosztályos Európa-bajnoka sokáig harcban volt 2021-ben a tokiói kvótáért, ám végül nem sikerült a kvalifikáció. Sipőcz, aki idén lesz 22 éves, ismét versenyben van az olimpiai részvételért, most a huszadik helyen áll a kvalifikációs ranglistán, amely a kontinentális alapon kiosztott kvóták révén jelenleg párizsi repülőjegyet jelentene. A felkészülését azonban beárnyékolta egy váratlan sérülés.

„A válogatott januári, ausztriai edzőtáborában két helyen is beszakadt a hajlítóizmom a combomban. Sajnos nem is tudtam tovább folytatni a felkészülést – mesélte a győriek kiválósága. – Szerencsére nem kellett műteni, s az edzéseket ugyan már elkezdhettem, de jelenleg is épp Pécsre, gyógytornászhoz tartok – árulta el Sipőcz, akit egyébként épp az a szakember segít, aki a tavalyi müncheni Eb-n ezüstérmet szerző, kiváló győri tornász, Mészáros Krisztofer gyógytornásza is. – Korábban már a térdemmel is jártam nála, pozitívak a tapasztalataim. Ahogy a gondolataim is, hiszen hamarosan újra versenyezhetek. Márciusban vár rám egy csehországi edzőtábor, majd egy törökországi verseny, amelyeken a tervek szerint már ott lehetek” – tette hozzá a győri dzsúdós, akinek egyértelmű célja, hogy ott legyen Párizsban is.

Sipőcz Richárd. Fotó: MW/Dömötör Csaba

„Nagyon bízom benne, hogy Ricsinek ezúttal sikerül megszereznie a kvótát – mondta ezt már Gyimes Nikolett, Sipőcz edzője. – Az ausztriai edzőtáborban egyébként nemcsak ő, hanem a GYAC-os Ungvári Attila is megsérült. Azt nem mondom, hogy nagyon rá­­érünk, de szerencsére azért maradt időnk, hogy Ricsi bebiztosíthassa részvételét az olimpián” – tette hozzá az edző, akinek másik tanítványa, Fóris Norbert is jó eséllyel pályázik az ötkarikás játékokra.

A születése óta vak sportoló tavaly egyéniben hetedik, csapatban bronzérmes lett a vakok és gyengénlátók olaszországi Európa-bajnokságán.

„Norbi jelenleg tizenharmadik-tizennegyedik a világranglistán, legutóbbi harmadik lett egy németországi kvalifikációs versenyen. Előtte Portugáliában hetedik, decemberben Tokióban lett ötödik. Lépésről lépésre haladunk előre, s szeretném, ha ő is kijutna Párizsba. Nagyon büszke lennék, ha két versenyzőm is ott lenne az olimpián” – tette hozzá Gyimes Nikolett.