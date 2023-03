Matematikailag él még ugyan a remény a bajnoki cím megszerzésére is, de annak nagyobb a valószínűsége, hogy a piros-fehérek valamely dobogós hely elérésével osztályozót játszhassanak és így harcolják ki az NB III-as tagságot.

„Örülünk, hogy itt tartunk, mert egészen alulról kezdtünk építkezni – mondja Holpár Péter, a csapatot működtető kft. ügyvezetője. – Tavaly nyáron, amikor kiestünk a harmadik vonalból, majdnem az összes játékosunk távozott. Tizenöt futballistát kellett igazolnunk, hogy egyáltalán el tudjunk indulni a megyei bajnokságban. A tulajdonosi struktúrában is jelentős átalakulás történt, többségi tulajdonosként megérkezett a Caola Invest Kft., mellette a városi önkormányzat, illetve az utánpótlás-nevelő klub vállalt szerepet a gazdasági társaságban. Örülök, hogy érkezett olyan többségi tulajdonos, aki perspektívát lát a soproni labdarúgásban. Ennek a triumvirátusnak köszönhetően az SC Sopron a vetélytársakhoz mérten jó anyagi kondíciókkal rendelkezik, az osztrák klubokkal azonban nem tudunk versenyezni. Az elszívó hatás – akárcsak az élet minden területén – a futballban is tökéletesen érvényesül. Ausztriában egyszerűen több pénzt tudnak keresni, ezt el kell fogadnunk, tudomásul kell vennünk. Azokat a labdarúgókat keressük, akik ennek ellenére Sopronban szeretnének futballozni.”

A megfelelő színvonalú játékoskeret kialakítása az anyagi stabilitás ellenére sem egyszerű feladat.

„A megyei bajnokságba futballistát igazolni rendkívül nehéz, mert ez a szint, a megyei osztály, egyáltalán nem vonzó a fiataloknak – folytatja Holpár Péter. – Ezért is szeretnénk minél hamarabb feljutni az NB III-ba, mert úgy már kedvezőbb pozícióban tudnánk tárgyalni a játékosokkal, és jobb szakmai perspektívát kínálhatnánk nekik. Addig is meg kell találnunk azokat a labdarúgókat, akik jó mentalitásúak, van bennük ambíció, vannak céljaik a pályán, és tesznek is érte, hogy azokat elérjék. Az NB III-as pozíciót azonban ki kell harcolnia a csapatnak. A városnak ami az előnye, az a hátránya is. Sokan szeretnének idejönni az idősebb játékosok közül, hogy letelepedve itt játsszanak néhány évet, majd esetleg munkalehetőséget keressenek maguknak Ausztriában. Ugyanakkor a fiatalokat tekintve a régió nem versenyképes a határon túli területekkel.”

A feladat tehát adott az SC Sopronnál, minél gyorsabban osztályt váltani és feljutni az NB III-ba.

Holpár Péter szerint fontos lenne az előrelépés.

„Az első tavaszi fordulóban vereséget szenvedtünk a listavezető Koroncó otthonában, ha reálisan nézzük a folytatást, akkor a bajnoki cím megszerzésére csekély az esélyünk – említi az ügyvezető. – Az a célunk, hogy megszerezzük a második, legrosszabb esetben a harmadik helyet. Ettől a bajnoki kiírástól ugyanis változott a szabály, amennyiben a bajnok nem kíván élni az osztályozó lehetőségével, akkor az MLSZ felkéri erre a második, legfeljebb a harmadik helyezettet. Ahogy futballberkekben hallani lehet, a Koroncó nem akar feljebb lépni, így előttünk megnyílhat az út az osztályozó és általa az NB III felé. A többségi tulajdonos célja az, hogy öt éven belül NB II-es csapata legyen Sopronnak, a folyamat elindításához is szükséges lenne, hogy nyáron előbbre tudjunk lépni. Meggyőződésem egyébként, hogy az NB III a legköltségesebb bajnokság, hiszen egy félprofi osztályról beszélünk, ahol mind szakmai, mind pénzügyi szempontból meg kell felelni bizonyos komoly elvárásoknak.”

A csapat vezetőedzője Bücs Zsolt, akinek a munkájával teljes mértékben elégedett a klub vezetése.

„Bücs Zsolt tavaly télen került hozzánk, vele esett ki a csapat az NB III-ból, és lelkileg ez talán őt viselte meg a legjobban – emlékezik Holpár Péter. – Számunkra nem volt kérdéses, hogy marad a posztján, és azóta is meghálálja a bizalmunkat. Érti a szakmáját, jó közösséget kovácsolt az öltözőben, emellett figyel az utánpótlásra is. Látogatja a fiatalok edzéseit, ismeri a tehetségeinket, közülük akiket lehet, azokat felviszi az első csapat keretébe. Támaszkodunk a saját erőinkre is – kezdőként vagy kiegészítő emberként –, mert csak így van értelme az utánpótlás-nevelésnek.”

A Caola SC Sopron működésének egyik sarkalatos pontja a létesítményhelyzet.

„A megszorítások nyilván a soproni labdarúgást is érintették. A Városi Stadionban az üzemeltető október közepén elzárta a meleg vizet és a fűtést, ezek nélkül tudunk csak edzeni a pályákon. Hozzá kell tennem, hogy a játékosok zokszó nélkül viselik ezeket a körülményeket, de reméljük, hogy a helyzet hamarosan rendeződik, amire ígéretet is kaptunk” – mondja befejezésül Holpár Péter, aki bízik benne, hogy a csapat nyáron együtt ünnepelheti a feljutást a szurkolókkal együtt.