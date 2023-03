Farkas Júlia már megvillantotta az idei szezon során is kivételes tehetségét, és teljesítményével meggyőzte a klubvezetést és Ulrik Kirkely vezetőedzőt, hogy profi szerződést kapjon.

„Julcsi tehetséges, szorgalmas és alázatos játékos, aki hétről hétre stabil teljesítményt nyújt az első csapat edzésein, valamint a mérkőzéseken is. Így nem meglepő, hogy egyre több lehetőséget kap a felnőttcsapatban. Nemcsak az ügyvezetés, hanem Ulrik Kirkely számára is egyértelmű volt, hogy Győrben szerepel jövőre is. Azt kívánom számára, hogy a folytatásban is ilyen szívvel, elkötelezettséggel és elszántsággal kézilabdázzon, és akkor igazán fényes karrier áll előtte. Julcsi nagy értéke a magyar női kézilabdázásnak, így nem kérdés, hogy Győrben a helye. Hároméves szerződést írtunk alá” – mondta Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

„Nagyon örülök, hogy sikerült Győrben profi játékossá válnom. Kislányként mindig arról álmodtam, hogy egyszer a felnőttcsapat irányítója lehetek, és amikor ez az idei szezon során megadatott, nagyon boldog voltam. Mindig is hittem abban, hogy küzdeni kell az álmainkért, és most, hogy egyik nagy álmom megvalósult, roppant boldog vagyok. Hihetetlen lehetőség számomra, hogy olyan klasszisoktól tanulhatok, mint Stine Oftedal vagy Estelle Nze Minko. Igyekszem minden nap a legjobbat nyújtani és segíteni a csapatot az eredmények élérésben” – nyilatkozta Farkas Júlia.

Az Audi-ETO 2023/24-es kerete.

Farkas Júlia 18 éves, először 2013-ban került a Győri ETO kötelékébe, azóta pedig a korosztályos csapatokat végigjárva harcolta ki magának a lehetőséget a felnőttcsapatban való szereplésre. Első meccsét a felnőttek között 2021. szeptember 8-án játszotta a Siófok ellen idegenben, amikor meg is szerezte első gólját az NB I-ben. A Bajnokok Ligájában az idei szezonban mutatkozott be, és 4 gól szerepel a neve mellett. A korosztályos válogatottakban rendre szerepelt, így ifjúsági Európa-bajnok, ifjúsági világbajnoki ezüstérmes, illetve 2019-ben őt választotta az MKSZ az Év női serdülő játékosának. A játékos 2015 óta tagja az Audi-ETO csapatainak, több mint 250 hivatalos találkozón viselte a klub mezét, ezeken pedig 1000-nél is több gólt szerzett.

Farkas Júlia érkezésével végleges az Audi ETO 2023/24-es játékoskerete.