Kosárlabda

Munkatársainktól

Agrofeed UNI Győr–Vásárhelyi Kosársuli 79–65 (9–19, 26–9, 18–19, 26–18)

Győr, egyetemi csarnok, NB I/B-s férfimérkőzés, zöld csoport. V.: Szalai, Csák, Tóth B.

Agrofeed UNI Győr: Kámán K. 6, Bakon 3, Kámán B. 14/3, Sonyák 13/6, Hágen 17. Cs.: Gosztola 13, Nagy 11/6, Friedl, Kocsis 2, Garancz. Edző: Léránt Gábor.

Rosszul kezdték a győriek a meccset, aztán a második negyedre összeállt a védekezés, amely hozta az eredményes támadásokat is. Fordulás után is pár percig akadozott a játék, de a végére néhány extra kosárral magabiztos előnyt szerzett a Győr, így sikerült visszavágni az őszi vereségért.

Léránt Gábor: – Számítottunk rá, hogy kemény mérkőzés lesz, de hogy ennyire arra igazából nem, ezért hatalmas gratuláció jár mindkét csapatnak. Az első negyedet kivéve, a szezonban a legjobb védekezésünket nyújtottuk. Alkalmazkodtunk a játékvezetői felfogásához és a védekezésünknek köszönhetően tudtuk megnyerni ezt a találkozót. Aki kilátogatott erre a meccsre, az egy igazi parázs küzdelmet láthatott.

Sportdarázs-SMAFC–Törekvés SE 81–62 (18–13, 24–18, 18–19, 21–12)

Sopron, női NB I/B-s női mérkőzés, fehér csoport, V.: dr. Popgyákunik, Kovács M.

Sportdarázs-SMAFC: PFEIFFER 8, ERDÉLYIOVÁ 24/6, MOLNÁROVÁ L. 20/3, Ács 4, 10, ZAJA 10. Cs.: Karácsony T. 7/6, Szeli K. 5/3, O. Sardak 3/3. Edző: Szrdjan Radulovics.

A hullámzó játékot hozó első félidő végére 10 pont fölötti előnyt szereztek a soproniak, akik a 4. negyed közepéig tartották a 10 pont körüli vezetést, majd a hajrában rátettek még egy lapáttal, így biztosan győztek.

Szrdjan Radulovics: – Jó meccset játszottunk. Örülök, mert a lányok megmutatták, hogy olyan helyzetben is tudnak teljesíteni, amikor kevesen vagyunk, most is négy játékosunk hiányzott betegség miatt. Ezért nehéz is volt negyven percen át ugyanazon a szinten játszani, de sikerült. A palánk alá érkezett egy új lány Horvátországból, akivel elégedett vagyok és a mutatott játékkal is, remélem, tudjuk ezt nyújtani a következő mérkőzéseken is.