– Mióta része az életének a sport, és miért éppen a küzdősportokat választotta?

– Balhés gyermek voltam, akár a nagyobbakkal is szívesen verekedtem. Egy akkori pedagógusom javaslatára vittek el a szüleim Béres János edzésére, akinél a küzdősportok alapjait megtanultam, majd négy évig kick-boxoltam. Aztán végül visszatértem a küzdősportokhoz. Meszlényi Gábor volt az edzőm nyolc évig, most meg Rudolf Durica, a thai boksz és kick-box világbajnoka.

Sorra jöttek az eredmények

– Szerencsére egyre több gyermek sportol Mosonmagyaróváron. Persze nem mindenki lesz profi. Mikor tudatosult önben, hogy komolyabban kellene vennie?

– Amikor a foci után ismét a küzdősportokkal kezdtem foglalkozni, már éreztem, 11–12 évesen, hogy ez lesz az én utam. Az, hogy országos, majd magyar bajnok lettem, és sorra jöttek az eredmények, megerősítette, hogy jó utat választottam. Négy éve edzősködöm, két éve alapítottam a NUTU TEAM Sportegyesületet, ahol már több százan fordultak meg. Jelenleg 110 fiatalt edzünk, köztük többen nagyon eredményesek.

Világbajnoki címet szerzett hazai közönség előtt tavaly Nutu, akit az örömmámorban Erdei Zsolt „Madár” a nyakába kapott. Fotó: Kerekes István

– Amellett, hogy sikeres sportoló, edzőként is tevékenykedik. Időben ezt hogyan tudja beosztani?

– Néha nehéz összeegyeztetni. Ha komolyabb meccsre készülök, számíthatok Rudolf Duricára, ilyenkor előfordul, hogy együtt edzek a sportolóimmal.

Érdemes dolgozni az álmainkért

– Fiatal kora ellenére már sokak példaképévé vált, és nem csak a roma közösség tagjai számára…

– Jó érzéssel tölt el, hogy egyre többen ismernek a városban, a megyében. Felelősséggel jár, hogy példaképnek tekintenek, és erre próbálok is odafigyelni, hogy a jót adjam át. Hogy megmutassam, érdemes küzdeni, dolgozni, mert így érhetünk el eredményeket. A sikereim mellett is igyekszem alázatos maradni.

– Hatalmas élmény lehetett, hogy a tavalyi év után idén is a mosonmagyaróvári sportgálán átvehette az Év férfi sportolója címet!

– Meglepődtem és meg is hatódtam, hogy ez 2022 után most is megtörtént velem. Holott mennyi sportág és eredményes sportoló van Mosonmagyaróváron! Felfoghatatlan, hogy másodszorra lettem e díj birtokosa. Most jön ki a rengeteg befektetett munka, és nagyon hálás vagyok a bírálóbizottságnak, hogy ezt a döntést hozták.

Az Év férfi sportolója díjat a városi sportgála keretében dr. Gyömörei Tamás, a bírálóbizottság tagja adta át Farkas László Kálmánnak. Fotó: Kerekes István

Szülővárosa sportéletéért is tenne

– A sportágban a csúcson van, de még mindig nagyon fiatal. Hogyan tovább?

– Elértem ugyan a csúcsra, de még nagyon sok a tervem. Vannak még olyan világszervezetek a küzdősport terén, ahol kipróbálnám magam. Így Hollandiában is, ahová május 13-án készülök, és remélem, sikerül újra skalpot szereznem. Jó lenne még ott játszani, de edzőtáborokba is készülök. Szeretnék még tenni Mosonmagyaróvár sportközéletéért is, és bízom az újabb világ- és Európa-bajnoki címekben is.

– Tavaly nyáron magam is részt vet- tem a Mosonmagyaróváron meg- szervezett, nemzetközi K1 gálán, szinte testközelből láthattam a küzdelmét szlovén ellenfelével. Fantasztikus közönség előtt szerepelhetett egy izgalmas meccsen, ami felemelő érzés lehetett, főként, hogy győzelmet is aratott, megszerezve a világbajnoki címet. Bizonyára sokakban megfordul a kérdés: mikor és hol láthatjuk újból hazai pályán?

– A 2. NUTU TEAM Fight Night Mosonmagyaróvár rendezvényt szeptember 23-án szervezzük meg az UFM Arénában. A közeljövőben kiderül, ki lesz a kihívóm, akivel megküzdhetek a mosonmagyaróvári közönség előtt.



Farkas László Kálmán a NUTU TEAM Sportegyesület sikeres versenyzője. 1998. december 27-én született Mosonmagyaróváron. A Fekete-, majd a Hunyadi-iskolában tanult, autószerelőként érettségizett. Sportedző, a NUTU TEAM Sportegyesület elnöke. A Mosonmagyaróváron megrendezett NUTU TEAM Fight Night Nemzetközi K1 Gálán szlovén ellenfelét legyőzve világbajnoki címet szerzett profi K1 kategóriában a WFL Világszervezetnél. Egy éven belül a második világbajnoki címért küzdött meg a profik között, ami országos viszonylatban is kiemelkedő eredménynek számít. A WMAC nemzetközi amatőr világkupáról is aranyéremmel térhetett haza.