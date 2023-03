Mint ismeretes, kedden a soproniak, azok után, hogy három negyeden át remekül tartották magukat, húszpontos vereséget szenvedtek a két győzelemig tartó párharc első összecsapásán.A szezon rendkívül kellemes meglepetése a soproni csapatban az Euroliga-szinten újonc, saját nevelésű Böröndy Vivien bátor, határozott és a csapat számára rendkívül hasznos játéka. Neki a keddi találkozó volt az első Euroliga-rájátszás-­mérkőzése, s azon is mindenféle megilletődöttség nélkül, hasznosan, eredményesen játszott.

– A keddi volt élete első Euro­liga-rájátszás-mérkőzése, ráadásul az egész alapszakasz messze legjobb győzelem-vereség mutatójával rendelkező Fenerbahce otthonában. Mennyiben volt önnek más ez a mérkőzés, mint egy csoportmeccs? – kérdeztük Böröndy Vivientől.

– A csoportbeli ellenfelekhez képest számomra érezhető volt a különbség, főleg sebességben, dinamikában. Egy olyan kiváló csapat játékosai­ról van szó, akik egyénileg tényleg a topkategóriába tartoznak és ez abszolút érezhető is volt a mérkőzésen. Nem voltam idáig hasonló szituációban, és olyan szempontból is vártam a párharcot, hogy felmérjem, hol tartok egy ilyen minőségi kerettel kiálló csapat ellen, amelyben konkrétan a világ legjobb játékosai közül játszanak többen is egy helyen.

– Mit vár a visszavágótól?

– Szeretnénk a pénteki meccsen is hasonló elánnal és végig az első három negyedben látott teljesítményt nyújtva pályára lépni. Úgy gondolom, a hozzáállással az előző mérkőzésen sem volt probléma, a hibáinkat pedig próbáljuk kijavítani.

– Mit érzett Isztambulban, mennyit segített a török közönség a Fenernek, és milyen hangulatú mérkőzésre számít este a Novomatic-arénában?

– Isztambulban telt ház előtt játszottunk, s a Fenernek is van egy tábora, végig buzdították őket, nagyon jó volt a hangulat. Nagyon remélem, itthon a szurkolóink közül is minél többen kijönnek, s nálunk is telt ház lesz. Abban is bízom, hogy szurkolóink segítségével sikerül jól „lehozni” a meccset. A kupamérkőzéseken nagyon jó volt a hangulat, a biztatás, remélem, ahhoz hasonló légkörben tudunk játszani. Abszolút úgy állunk a mérkőzéshez, hogy megpróbáljuk megnyerni. Tényleg apait-anyait beleadva, hogy a jövő héten visszatérhessünk Isztambulba, egy döntő ütközetre.