A múlt hét második felében rendezett Killik László női Magyar Kupa négyes döntőjén a soproniak előbb a Győrt, majd a fináléban a PEAC-ot győzték le imponáló magabiztossággal.Gáspár Dávid tanítványai így megnövekedett önbizalommal várhatják a Fenerbahce elleni, két nyert mérkőzésig szóló Euroliga-negyeddöntő párharcot a Final Fourért, azaz a négyes döntőért. A sorozat kedden, magyar idő szerint 17 órától Isztambulban kezdődik. A Fener elleni párharc esélyei mellett a közelmúltban kapott kritikákról és a jelentős formajavulás hátteréről is beszélgettünk a Sopron Basket szakvezetőjével.

– Amikor érezhetően hullámvölgyben volt a csapat, elég sok kritikát kaptak. Hogyan viselték?

– Ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt a kritika is része az élsportnak, együtt kell tudni vele élni, még ha nem is feltétlenül tetszik. A másik része pedig az, hogy abban az időszakban mi magunk is fogalmaztunk meg kritikát saját magunk felé.

– Talán ez is segíthetett abban, hogy a kupadöntőben a szurkolók nagy örömére rá sem lehetett ismerni az előző hetek erőlködő, bukdácsoló csapatára, önbizalommal telve, gyorsan, pontosan, talán kijelenthetjük, Euroliga-címvédőhöz méltón játszva nyerték fölényesen az elődöntőt, a fináléban pedig szinte hengereltek. Mivel érték el ezt a jelentős változást?

– Nem vagyunk varázslók, több apró dolgon próbáltunk változtatni. Az egyik például, hogy a kezdőötösben bedobó poszton váltottunk. Czukor Dalmának érezhetően nagyobb önbizalmat adott, hogy kezdhet, Alice Kunek pedig – részben talán, mert a padra került – nagyon összekapta magát, s mindennek úgy tűnik, a csapat nagy hasznát látja. Emellett elég sokat beszélgettünk a lányokkal, valamint a támadójátékot próbáltuk ötletesebbé, kreatívabbá tenni.

– Úgy tűnik, sikerült. Számított ilyen jó játékra, nagyszerű győzelmekre?

– Egy edző mindig reméli, hogy jól játszik a csapata és ez a kupadöntő előtt is így volt. Az persze más kérdés, hogy ha ez teljesül is, az eredmény tekintetében mire elég. Jó érzés volt látni így játszani a lányokat, és megélni a hazai környezetben kivívott kupagyőzelmet.

– Most viszont egy sokkal nagyobb kihívás vár a csapatra, az Euroliga negyeddöntőjében a másik csoportot imponáló, tizenkettő-kettes győzelem-vereség mutatóval magabiztosan megnyerő Fenerbahce. Milyen elvárásokkal, reményekkel vágnak neki a párharcnak az Euroliga címvédőjeként?

– Abszolút nincs rajtunk teher vagy nyomás, bármiféle elvárás a továbbjutást illetően, ilyen értelemben tehát felszabadultan megyünk neki a párharcnak, de nekimegyünk a Fenerbahce csapatának is. Az a mérleg, amellyel a Fener megnyerte a csoportját, önmagáért beszél és arányban áll ellenfelünk játéktudásával, keretének erősségével, mélységével. Amellett, hogy a tavalyi döntős csapatuk kulcsjátékosait megtartották, érkezett még hozzájuk irányító poszton Vandersloot, magasbedobó pozíció- ba pedig Breanna Stewart, s mindketten posztjuk legjobbjai között vannak a világon. Nagyon bízom benne, hogy a kupadöntő egyrészt további önbizalmat ad a lányoknak, másrészt, hogy az ott szerzett lendület kitart a szezon végéig. Egyértelmű, hogy a Fener az esélyes, mi szeretnénk ugyanabban a szellemben játszani, ahogy a kupadöntőben tettük, nyomás nincs rajtunk, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy feltartott kezekkel lépnénk a pályára, ahogy mondtam, nekimegyünk a Fenernek.

– Egy pluszsegítségük is lehet még, hiszen Olivia Epoupa éppen a török sztárcsapattól szerződött Sopronba. Az, hogy ő ismeri a Fener játékát, mennyit segíthet?

– Kicsit hasonló ez a helyzet, mint amikor Sykes ellenünk játszott a Gironában. Alapvetően vannak videóink a Fenerről, amelyek alapján készülünk ellene, de természetesen, ha van olyan eleme a Fener játékának, amelyet nem érintettünk, vagy hogy pontosan tudjuk a figuráik neveit, jeleit, számait, természetesen számítunk a segítségére, vagy ha neki van észrevétele, javaslata, azt is szívesen vesszük.