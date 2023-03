Mosonmagyaróvárról is ka­pott meghívót a magyar válogatottba, amelyben gyakorlatilag már állandósította a helyét.

Pásztor Noémi tehát a 2023-2024-es szezonban is a Motherson-Mosonmagyaróvár csapatát erősíti.

– Nagyon szeretek Mosonmagyaróváron kézilabdázni, jól érzem magam a lányokkal, remek a szakmai munka, amiben érzem a bizalmat – nyilatkozta a klub honlapján Pásztor Noémi. – Maradni szerettem volna, így számomra nem volt nehéz a döntés, én is örülök a szerződéshosszabbításnak, amire a tárgyalásoknál a klub is törekedett. A Mosonmagyar­óvár jó szakasz a pályafutásomban, megvalósultak itt azok a céljaim, amelyeket terveztem. A csapat is együtt marad, ezért úgy gondolom, hogy a harmadik évben még előrébb léphetünk a magyar bajnokságban és az Európa-ligában.