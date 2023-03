ETO FC Győr - Haladás Viktória 3-1 (0-0)

Győr, Simple Női Kupa labdarúgó-mérkőzés. 100 néző. V.: Urbán (Majorné Nagy P., Révész)

ETO FC Győr: Borók - Kovács L., Nagy F., Kaziupa (Hollingsworth 63’), Vida (Siklér 74’), Süle, Savanya, Herczeg, Németh (Öreg 46’), Cameron, Khimych (Sali 63’). Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

Haladás Viktória: Dobó-Nagy - Kránicz, Gődér, Horti, Pintér, Varró (Hécz 65’), Németh A., Csáki, Kovács V (Novák 86’)., Vladulescu, Kiss-Lantos (Nagy 77’). Vezetőedző: Markó Edina.

Gsz.: Siklér 83', Cameron 90', Savanya 93' ill. Vladulescu 69'

Lendületesen kezdte a mérkőzést az ETO, az első tíz percben több szép akciót vezettek a győri zöld-fehérek, kisebb helyzeteket sikerült is kialakítaniuk a szombathelyi kapu előtt. A 28. percben megszerezhette volna a vezetést az ETO, egy szöglet utáni beívelést a Haladás védője kifejelte, Kovács Laura érkezett, 12 méterről kapásból leadott lövése épphogy mellé ment. Az első félidő meddő ETO mezőnyfölénnyel telt, a tizenhatos környékén azonban a Haladás védői rendre tisztázni tudtak.

A játék képe a szünet után sem változott, a győri lányok irányították a játékot, a Hali gyors csatáraiban bízva kontrázott. A 69. percben aztán egy szögletrúgást követően megszerezte a vezetést a Haladás. A beívelést röviden fejelték ki védőink, az érkező Vladulescu pedig a kapu bal oldalába bombázott. 0-1.

Az egyenlítésre a 83. percig kellett várni, egy beívelés veszélyesen kanyarodott a vendégek kapuja felé, Dobó-Nagy csak kiütni tudta a labdát, amit az érkező Siklér közelről a hálóba pofozott. 1-1.

A 90 percben megszerezte a vezetést az ETO, Siklér tört be a tizenhatosra, lapos beadására Cameron érkezett, aki egy igazítás után a jobb alsóba lőtt. 2-1.

Ezzel még nem volt vége, szöglettel felérő szabadrúgást végezhetett el az ETO, amit Savanya egyből a hosszú sarokba csavart. 3-1.

Küzdelmes mérkőzésen győzött az ETO, két év alatt másodszor jutott a kupadöntőbe.

Dörnyei Balázs: - Hektikus mérkőzés volt, elég agresszívan lépett föl a Haladás, mindent egy lapra tettek fel. Mi rosszul reagáltunk, sok hibával játszottunk az első félidőben. Szünetben próbáltam a lányokat megnyugtatni, némileg sikerrel, bár továbbra is sok volt az egyéni hiba, kapusunknak kétszer is bravúrral kellett mentenie. Pozitívum viszont, hogy a kapott gól után rendezni tudtuk a sorainkat, és ha egy szerényebb teljesítménnyel is, az akarásunknak köszönhetően meg tudtuk nyerni a mérkőzést.