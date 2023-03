A második félidőben az MKC szerzett négygólos előnyt, ám a játékrész közepénkicsit megtorpantak a házigazdák, ezt kihasználva pedig egy gólra felzárkózott a fővárosi gárda. Rendezni tudta azonban a sorokat a mosonmagyaróvári alakulat,és végül roppant fontos két pontot szerzett, ezzel pedig felzárkózott a harmadik DVSC-re.

Gyurka János: - Ezen a mérkőzésen is látszott, hogy nem fizikálisan, hanem mentálisan fáradt a csapat, ami tökéletesen érthető a mi nagyon nehéz sorozatunk után. Így a győzelmet most leginkább Szemerey Zsófi fantasztikus teljesítményének és a szurkolóink szeretetének, biztatásnak köszönhetjük. Szoros, küzdelmes találkozó volt, a játékban sok volt a probléma, de ma is bebizonyosodott, hogy vannak nagyon értékes, jó szellemű kézilabdázóink.

Vágó Attila: - Kicsit közhelyesen hangzik, de tényleg azt gondolom, hogy így ki lehet kani, mert a jelenlegi helyzetünkben megettünk mindent, amit tudtunk. Viszont a mérkőzésnek voltak olyan periódusai, amikor többet hibáztunk és ekkor vesztettük el ezt a találkozót. Gratulálok a Mosonmagyaróvárnak és a kapusoknak, akik valóban kimagasló teljesítményt nyújtottak.