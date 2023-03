ETO Akadémia – Opus Tigáz Tatabánya 1-2 (1-1)

Győr, ETO Park. V.: Kovács G. P. (Ring, Nagy M.).

ETO Akadémia: Ruisz – Ignácz, Urblík, Keresztes, Tamás K., Szabó T. (Csáki 56'), Vingler, Mitring (Moharos 80'), Sipőcz (Bánáti 80'), Huszár (Németh O. 75'), Hanzli. Vezetőedző: Igor Nicsenko.

Opus Tigáz Tatabánya: Lóth - Molnár T., Krupánszki, Kovács I., Székely, Katona, Márton (Németh A. 89'), Letenyei (Angyal 84'), Hadobás (Hajas 72'), Szegő, Árvai. Vezetőedző: Gyürki Gergely.

Gsz.: Huszár (9’) ill. Katona (34’, 53’).

Kiállítva: Keresztes (52’), Hanzli (73’).

Jól kezdtük a mérkőzést, ugyanis már a 9. percben sikerült megszerezni a vezetést. Huszár ugrott ki a védők között, majd tizenhárom méterről a kilőtte a bal alsó sarkot 1-0. A 34. percben egyenlített a Tatabánya. Katona végezhetett el büntetőt, amit a bal alsóba lőtt 1-1. Az 53. percben újabb tizenegyeshez jutottak a vendégek, valamint emberhátrányba is kerültünk, mivel Keresztes megkapta második sárga lapját. Ezúttal is Katona állt a labda mögé, amit a jobb alsóba helyezett 1-2. Húsz perccel később Hanzli is a kiállítás sorsára jutott, így a hátralévő időben kettős emberhátrányban küzdöttek akadémistáink. Az eredmény már nem változott, így két büntetőjének köszönhetően, több kérdéses játékvezetői ítélet mellett, elvitte a három pontot a bajnokesélyes Tatabánya az ETO Parkból.