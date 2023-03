Mór-Csornai SE

Mór, 16 óra. V.: Németh G.

A bennmaradásért küzdő rábaköziek az utolsó előtti rivális otthonában javíthatnak helyzetükön.

„Nem szoktam a játékvezetést bírálni, de visszanéztem a meccset, s a Gyirmót II ellen elmaradt egy tizenegyes, s kaptunk két lesgólt is. A vereség ellenére megdicsértem a fiúkat, mert ugyan voltak hibáink, de órásit küzdöttünk. A Mór ellen, bár jobban teljesít tavasszal, muszáj lesz győzni, szükségünk van mind a három pontra. Nehezítheti a helyzetünket, hogy hétköznap lesz a forduló, s többek is dolgoznak a csapatból, ráadásul eltiltottunk is van, így kedden még nem tudom, milyen kezdővel lépünk pályára” – mondta Varga Péter szakmai igazgató.