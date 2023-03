Előzetes

Csornai SE–Teskánd Csorna, 14.00. V.: Nyekita.

Betegsége miatt Varga Péter legutóbb nem lehetett ott csapata veszprémi találkozóján, ezúttal azonban már újra ő irányít a kispadon.

„Nem volt benne a négygólos különbség a Veszprém elleni meccsben, de nem is az éllovast kell nekünk legyőzni, hanem például a Teskándot. Fontos is lenne a siker, amivel meg is előzhetnénk riválisunkat a tabellán. Verhető csapat a Teskánd, hazai pályán pláne muszáj lesz legyőzni” – fogalmazott a szakmai igazgató.

A forduló további párosítása:

ETO Akadémia–Komárom, ZTE II–Gyirmót FC Győr II, Puskás Akadémia II–Nagykanizsa, 11.00. Tatabánya–Fehérvár II, Balatonfüred–Bicske, Kaposvár–Mór, Budaörs–Érd, III. ker. TVE–Veszprém, Kelen SC–Zsámbék, 14.00.