Igor Nicsenko: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk. Külön öröm, hogy több fiatal is be tudott mutatkozni, Koncz, Selyem, Herczeg, és Vukk is pályára lépett. Nagyon fiatal csapattal fejeztük be a mérkőzést, a végeredménytől függetlenül gratulálunk a srácoknak.