Gyirmót FC Győr–III. ker. TVE 1–3 (0–2)

Gyirmót, 120 néző. V.: Molnár R.

Gyirmót: Kecskés – Görcs, Major (Dán 66., Szűcs 79.), Wágenhoffer, Helembai (Babayigit, 46.)– Tarsoly – Ominger B., Nagy K., Bagó, Kicsun (Somogyi Á., 66.)– Erdei M.(Rátonyi, 46.). Edző: Ördög József.

III. ker. TVE : Hajagos – Kulcsár (Szabó D., 79.), Erdei G., Egerszegi, Kirják – Kozics (Török, 86.) – Schuszter (Cseszneki, 67.), Barczi, Hegedűs (Lapu, 67.), Tóth Z. (Papp M., 79.) – Elek. Edző: Aczél Zoltán.

Gsz.: Bagó B. (70.), ill. Tóth Z. (9.), Erdei G. (45+1.), Barczi (73.).

10. p: Barczi jobb oldali beadása után a középen lendületből érkező Tóth Z. 7 méterről a kapu jobb oldalába fejelt. 0–1.

45. p: Kozics jobb oldali szöglete után Erdei G. 8 méterről a kapu bal oldalába fejelt. 0–2.

71. p: Ominger jobb oldali asszisztja után Bagó Bálint lőtt jobbal 18 méterről, a labda a védőkön megpattanva a lécről vágódott a hálóba. 1–2.

73. p: Jobb oldali vendégakció végén a bal oldalon érkező Barczi 8 méterről a kapu bal oldalába fejelt. 1–3.

Ördög József: – Sajnos ismét elkerülhető rögzített szituációk után kaptunk gólokat, de a mutatott játék bíztató volt a jövőt tekintve. Mezőnyben sikerült felvennünk a versenyt a vendégekkel, de a rutin döntött a mai találkozón.

Nagykanizsa–ETO Akadémia 2–1 (1–1)

Nagykanizsa. V.: Holczbauer.

Nagykanizsa: Borsi – Bence, Kovalovszki, Godzsajev-Telmán (János N., 62.), Szilágyi, Szökrönyös, Szabó P., Lőrincz (Sági, 87.), Szanyi (Kretz, 87.), Varga D. (Józsa, 72.), Kondor (Török, 87.). Vezetőedző: Gombos Zoltán.

ETO Akadémia: Kiss Á. – Ignácz (Selyem, 82.), Csáki, Kulcsár (Koncz, 82.), Tamás K., Vingler, Németh O., Mitring, Sipőcz (Bánáti, 72.), Huszár (Herczeg, 82.), Balajthy (Vukk, 56.). Vezetőedző: Igor Nicsenko.

Gsz.: Szökrönyös (7.), Lőrincz (66.), ill. Sipőcz (9.).

7. p: Szökrönyös szép szóló után kilőtte a rövid felső sarkot. 1–0.

9. p: Sipőcz érkezett Balajthy beadására, és közelről a hálóba lőtt. 1–1.

66. p: Egy bal oldalról belőtt szabadrúgás Lőrinczet találta meg az ötösön, aki közelről a hálóba bólintott. 2–1.

Igor Nicsenko: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk. Külön öröm, hogy több fiatal is be tudott mutatkozni, Koncz, Selyem, Herczeg, és Vukk is pályára lépett. Nagyon fiatal csapattal fejeztük be a mérkőzést, a végeredménytől függetlenül gratulálunk a srácoknak.

Mór–Csorna 0–1 (0–1)

Mór. V.: Németh G.

Mór: Meszlényi – Tölgyesi (Tar, 71.), Zsédely (Paulik, 71.), Végvári (Szöllősi, 86.), Szombati (Kuczi, 86.), Gosztonyi (Ferencz, 61.), Kovács K., Varga, Sötét, Bozai, Jancsó. Edző: Bozai Attila.

Csorna: Ficsór – Veres, Kelemen, Tóth A., Füleki, Füzi, Kerékgyártó, Visy B. (Papp R., 89.), Farkas Z. (Csete, 61.), Böcskey, Németh B. (Márton, 71.). Edző: Varga Péter.

Gsz.: Böcskey (44.).

44. p: Németh B. harciasan visszaszerezte a labdát, majd beadására Böcskey kiváló ütemben érkezett és talált a kapuba. 0–1.

Nagy küzdelemben, több helyzetet kialakítva, abból egyet kihasználva fontos győzelmet aratott a Csorna.

Varga Péter: – Ezúttal sem rúgtunk sok gólt, de annál fontosabbat.

További eredmények: Kelen SC–Teskánd 2–2, Bicske–Budaörs 0–1, Fehérvár II–ZTE II 1–0, Komárom–Kaposvár 1–2, Tatabánya–Balatonfüred 3–0, Veszprém–Zsámbék 1–0, Érd–Puskás Akadémia II 0–0.

A bajnokság állása

1. Tatabánya 28 22 4 2 65 - 22 70

2. Veszprém 28 20 6 2 60 - 17 66

3. Nagykanizsa 28 20 2 6 73 - 31 62

4. Puskás A. II 28 17 6 5 67 - 26 57

5. III. ker. TVE 28 16 5 7 66 - 30 53

6. Érd 28 15 4 9 44 - 24 49

7. Bicske 28 13 6 9 40 - 31 45

8. Budaörs 28 12 7 9 39 - 31 43

9. Kaposvár 28 13 3 12 41 - 35 42

10. Fehérvár II 28 12 5 11 36 - 41 41

11. Balatonfüred 28 11 8 9 37 - 38 41

12. ETO Akadémia 28 11 7 10 49 - 44 40

13. Komárom 28 10 7 11 42 - 38 37

14. ZTE II 28 9 2 17 36 - 71 29

15. Gyirmót II 28 8 5 15 49 - 58 29

16. Kelen SC 28 6 9 13 39 - 49 27

17. Csorna 28 5 6 17 28 - 65 21

18. Teskánd 28 5 3 20 35 - 83 18

19. Mór 28 2 4 22 25 - 76 10

20. Zsámbék 28 2 3 23 19 - 80 9