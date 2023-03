LabdarúgásKét döntetlent követően a Kozármisleny legyőzésével sorozatban harmadik idei győzelmét aratta múlt hétvégén az NB II-ben szereplő Gyirmót FC Győr, amely a DVTK és az MTK, valamit a Pécs mögött a negyedik helyre zárkózott fel a tabellán. Csertői Aurél tanítványai legutóbb a Kozármislenyt győzték le 2–0-ra. Az első gólt Szegi Vince szerezte még a találkozó 17. percében, a győzelmet pedig a 81. percben csereként beálló Berki István biztosította be egy szemfüles találattal a 92. percben. Érdekesség, hogy Berki korábban a Dorog elleni, 1–1-gyel végződő bajnokin is csak a kispadról szállt be a játékba, de pár perccel a pályára lépését követően akkor is a kapuba talált. Az ETO-tól tavaly érkező labdarúgó azonban nem tart attól, hogy emiatt csupán beugróként számolnának vele.

„Két és fél hetes betegségen vagyok túl, de a héten már a csapattal edzettem. Ezúttal is csereként léptem pályára, s nyolc perc alatt sikerült ismét gólt szereznem, ugyanúgy, ahogy három héttel ezelőtt, ami talán nem is annyira rossz teljesítmény. Persze nem feltétlen jó, s nyilván nem is az a célom, hogy csupán nyolc perceket játsszak, dolgozom tovább, s bízom benne, előbb-utóbb kezdőjátékos leszek. A gólomnál szerencsére nem mozdult ki a kapus, átvettem a labdát, majd felnéztem, s mivel a másik oldalon sem jött senki, megcéloztam a hosszút” – nyilatkozta klubja honlapján Berki, aki kitért a hétfői DVTK elleni rangadóra is.

„A Diósgyőr rendkívül masszív együttes, egy jó játékosokból álló csapathoz utazunk. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok. A feljutás szempontjából mindkét csapat számára fontos az eredmény, egyértelmű célunk, hogy még jobban felzárkózzunk a diósgyőriek mögé. Kulcsfontosságú lehet egy-egy váratlan s jó döntés. Talán ez az én egyik erősségem, s jó lenne ezt ezúttal is kamatoztatnom.”