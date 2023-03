A csapattal kapcsolatos új hír, hogy szerdán Albek Anna is meghívót kapott a magyar válogatott keretébe, az átlövő hétfőn csatlakozik majd nemzeti csapathoz.

– Rossz emlék a számunkra a tavaly decemberi, Békéscsabán lejátszott bajnoki mérkőzés, amelyen szinte semmi sem sikerült akkor a csapatunknak – nyilatkozta a pénteki találkozó előtt Ines Ivancok, a Motherson-Mosonmagyaróvár osztrák válogatott átlövője. – Szeretnénk most revansot venni azért a vereségért, győzelemmel folytatni hazai sorozatunkat. Ehhez elsősorban arra lesz szükség, hogy magunkra figyeljünk, a saját gyors játékunkat játsszuk, nagyon kevés technikai hibát vétsünk. Jól kell megoldanunk a védekezésünket, mert a támadójátékunk is akkor igazán hatékony, ha hátul stabilak, szervezettek vagyunk. A magyar bajnokság sokkal gyorsabb, agresszívebb, mint a német, a játékosok fizikálisan erősebbek, taktikai téren képzettebbek. Kellett is egy kis idő, hogy felvegyem ezt a ritmust, megszokjam a színvonalat, de a szakmai stáb és a lányok mindenben segítenek. Nagyon jól érzem magam Mosonmagyaróváron, sokat tanultam, értékes tapasztalatokat szereztem, így egyre jobban élvezem a játékot.