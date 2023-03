„Nagyon boldog vagyok, hogy ennyi szeren tudtam aranyérmet nyerni. Az is volt a célom, hogy minél több szeren a dobogó tetejére állhassak – idézte őt a hazai szövetség közleménye. – A talajgyakorlatom nagyon jól sikerült, pedig ez volt az utolsó szer a nap folyamán, és addigra el is fáradtam. Gyűrűn egy szép, pontos gyakorlatot tudtam bemutatni, lólengésben ugyan leestem, de a magas kiinduló pontszám miatt nyerni tudtam, és a korlát országos bajnoki címnek is örülök. Az Eb-ig igyekszem még jobb formába kerülni, és több apró dolgot kijavítani.”

Ugrásban az első felnőttversenyén induló, szintén győri Molnár Botond, nyújtón pedig Balázs Krisztián, a Ferencváros tornásza nyert.

„Jó érzés volt a felnőttek között versenyezni, az pedig külön örömöt jelent számomra, hogy az első felnőttérmeimet is sikerült megnyerni. Ugrásban nem volt tökéletes a gyakorlat, amit bemutattam, de ezzel együtt is nyertem, aminek örülök” – mondta Molnár Botond.

A nőknél a háromszoros Európa-bajnok dunaújvárosi Kovács remekelt, gerendán, fele­más korláton és talajon nyert.

Az április közepi antalyai Eb előtti utolsó hazai versenyt a budapesti Központi Tornacsarnokban – a szövetség tájékoztatása szerint – szépszámú közönség előtt rendezték meg.

Eredmények, országos szerbajnokság, férfiak, lólengés: 1. Mészáros Krisztofer (Győri AC) 13,450 pont. 2. Vecsernyés Dávid (BHSE) 13,200. 3. Kovács Márton (FTC-Telekom) 13,200. Gyűrű: 1. Mészáros 13,550 pont. 2. Kiss Balázs (BHSE) 13,400. 3. Molnár Botond (Győri AC) 13,150. Ugrás: 1. Molnár 13,475 pont. 2. Mészáros 13,275. 3. Bátori Szabolcs (KSI SE) 12,775. Korlát: 1. Mészáros 14,450 pont. 2. Molnár 13,200. 3. Balázs Krisztián (FTC-Telekom) 12,650. Nyújtó: 1. Balázs 13,650 pont. 2. Vecsernyés 13,600. 3. Mészáros 13,500. Talaj: 1. Mészáros 14,300 pont. 2. Molnár 13,600. 3. Kovács 12,950.

Nők, felemás korlát: 1. Kovács Zsófia (DKSE) 14,300 pont. 2. Székely Zója (FTC) 13,600. 3. Czifra Bettina Lili (DKSE) 13,100. Gerenda: 1. Kovács 13,300 pont. 2. Czifra 12,700. 3. Mayer Gréta (DKSE) 12,300. Ugrás: 1. Mayer 12,750 pont. 2. Székely 12,500. 3. Tömböl Boglárka (Delfin SI SE) 12,450. Talaj: 1. Kovács 13,300 pont. 2. Balzsay Hanna (KSI SE) 12,800. 3. Péter Sára (KSI SE) 12,700.