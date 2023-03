Kovácsik Ádám kivédte a Pécs „szemét”

A sikerek közül a legnagyobb bravúr kétségtelenül az ETO nevéhez fűződik. A zöld-fehérek a meccs tetemes részét emberhátrányban töltve győztek 1–0-ra a dobogós Pécs otthonában.Összességében az egész csapat dicséretet érdemel a teljesítményéért, de különösen örömteli volt Kovácsik Ádám kapus produkciója, aki – futballistaszlenggel élve – fogott, mint a zöld festék.

Tudtuk, hogy szoros mérkőzés lesz, hiszen mindkét csapat viszonylag kevés gólt rúgott és keveset is kapott

– mondta Kovácsik Ádám az ETO honlapján.

– Egygólos meccsre számítottunk, bár némileg keresztülhúzta a számításunkat, hogy a tizenharmadik percben emberhátrányba kerültünk. A csapat szerencsére jól reagált a kiállításra, összezártunk, küzdöttünk egymásért és viszonylag hamar gólt is tudtunk szerezni. Az első félidőben szenzációsan védekeztünk, nem is volt sok dolgom. A második félidőben volt egy tízperces periódus, ahol nyomást tudtak ránk helyezni, de összességében azt is nagyon jól megoldottuk, úgyhogy a csapat ezúttal megmutatta a valódi erejét. Az utolsó percig küzdöttünk egymásért, minden párharcba belementünk, és egy extra győzelmet arattunk, amire minden játékos büszke lehet. Közel nyolcvan percet játszottunk emberhátrányban a harmadik helyezett otthonában, ezt a bravúrt szerintem kevés csapat tudta volna véghez vinni.”

Kovácsik Ádám Fotó: eto.hu

Büntetőkből házi gólkirályság

A hétközi edzőváltáson átesett Credobus Mosonmagyaróvár a táblázat vége felé tanyázó Dorog vendége volt. A meccsen a ráadás utolsó percében értékesített tizenegyessel végül értékes 1–0-ás győzelmet aratott.

A három pont megszerzésében főszerepet vállalt Végh Bence, aki belőtte azt a büntetőt, illetve a mezőnyben is jól teljesített.

„Nagyon fontos volt számunkra ez a mérkőzés, hiszen amolyan kiesési rangadót játszottunk Dorogon – értékelte a fejleményeket Végh Bence. – A tizenegyesrúgásra én voltam kijelölve, és örülök, hogy sikerült értékesítenem. Nem izgultam a lövés előtt, mert ha a mester és a társak megbíztak bennem, akkor én is bízom magamban. Tudtam, hogy a lövésnél meg kell emelnem a labdát, mert úgy nagyobb az esélyem. Be is vágtam a kapu jobb felső sarkába.”

Végh Bence jelenleg 5 góllal vezeti a Credobus Mosonmagyaróvár házi góllövőlistáját.

„Négyet büntetőből értem el, egyszer pedig másként találtam a hálóba – folytatja Végh Bence. – Természetesen jó érzés, hogy én állok az első helyen, de szinte mindegy, ki rúgja a gólt, csak minél többet szerezzünk belőle – teszi hozzá nevetve. – A Dorog elleni mérkőzés hatpontos volt, mint ahogy hétvégén is az lesz itthon a Békéscsaba elleni. Bízom benne, hogy vasárnap újabb győzelmet ünnepelhetünk.”