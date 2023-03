Az ország legnagyobb megyei napilapjában, a Kisalföldben két hétig voksolhattak az olvasók arra, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyében, a 2022-es teljesítményük alapján kik érdemlik ki az év legjobbja elismeréseket.

A több ezer beérkezett szavazat alapján a női csapatok vetélkedésében nagyon erős volt a mezőny, végül a szavazáson meglepetésre – nagy fölénnyel – az ETO FC Győr diadalmaskodott, s lett így a tavalyi év egyik közönségdíjasa.

– Fantasztikus esztendő áll mögöttünk, hiszen sporttörténelmet írva Magyar Kupa-győztesek és bajnoki döntősök voltunk, amely után immáron a sokadik elismerésünket gyűjthettük be – mondta Horváth Cs. Attila, az ETO FC női szakágvezetője. – Tiffany Cameron a HLSZ gáláján az év játékosaként Albert Flórián-díjat kapott, Vida Boglárka az MLSZ szavazásán az év felfedezettje lett, a Kisalföld hagyományos megyei év sportolója választásán a harmadik helyen végzett csapatunk, míg a győri sportcsillagok gáláján a második helyet szereztük meg. Azt gondolom, a Kisalföld részéről kitűnő ötlet volt megszavaztatni az olvasókat, a közönséget is. Ez ugyan csak egy játék volt, ám akik valóban komolyan vették, azok nemcsak szavaztak, de szavaztattak is, azaz szerveztek, mozgósítottak, hogy minél jobban szerepeljenek a voksolásban. Szeretek, szeretünk nyerni, így most is ez volt a célunk, tettünk is érte. Nagyon örülünk a díjnak, amely nemcsak közvetlenül a csapatunknak, de a klubnál dolgozó minden munkatársunknak elismerést jelent.

A Magyar Kupa címvédőjeként februárban a legjobb négy közé jutott az együttes azzal, hogy 4–0-ra legyőzte a Szekszárdot. A zöld-fehérek kerete tíz nap után állt újra össze, hiszen a különböző válogatottaknál nem kevesebb mint kilenc ETO-játékos volt érdekelt. Pályára lépett a csapat két új téli szerzeménye, a magyar válogatott Kocsán Petra és az amerikai Mia Hollingsworth is. Az előbbi gólt is szerzett.

A Simple Női Liga, NB I március 11-én folytatódik, az ETO a Haladás Viktóriát fogadja. A táblázatot jelenleg a Ferencváros vezeti 36 ponttal a második helyezett győri zöld-fehérek (31) és a harmadik MTK előtt (28). A Dörnyei Balázs vezette ETO célja az, hogy bajnoki döntőt játsszon, ehhez az első két hely valamelyikét kell megszereznie a sorozat végén.

A többi aztán majd a fináléban kiderül...