Értékes győzelmet aratott az ETO FC a hétvégén a Pécs otthonában a Merkantil Ban Liga, NB II vasárnapi fordulójában. A mérkőzés egyik legjobbja Kovácsik Ádám kapus volt, aki remek teljesítményt nyújtott.

- Tudtuk, hogy szoros mérkőzés lesz, hiszen mindkét csapat viszonylag kevés gólt rúgott és keveset is kapott – mondta Kovácsik Ádám az ETO honlapján. – Egygólos meccsre számítottunk, bár némileg keresztülhúzta a számításunkat, hogy a tizenharmadik percben emberhátrányba kerültünk. A csapat szerencsére jól reagált a kiállításra, összezártunk, küzdöttünk egymásért és viszonylag hamar gólt is tudtunk szerezni. Az első félidőben szenzációsan védekeztünk, nem is volt sok dolgom. A második félidőben volt egy tíz perces periódus, ahol nyomást tudtak ránk helyezni, de összességében azt is nagyon jól megoldottuk, úgyhogy a csapat ezúttal megmutatta a valódi erejét. Az utolsó percig küzdöttünk egymásért, minden párharcba belementünk és egy extra győzelmet arattunk, amire minden játékos büszke lehet. Közel nyolcvan percet játszottunk emberhátrányban a harmadik helyezett otthonában, ezt a bravúrt szerintem kevés csapat tudta volna véghez vinni.