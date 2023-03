„Home”, vagyis itthon, írta a kép alá megjegyzésként, ami után sokan gondolhatták azt, hogy az egykori közönségkedvenc, majd az ETO-nál sportigazgatóként dolgozó volt kapus ismét a zöld-fehérekhez „igazolt”.

Sztevanovicról – aki 2004-ben szerződött Győrbe, s az ETO színeiben 258 alkalommal lépett pályára az NB I-ben, bajnok, háromszor bronzérmes és Szuperkupa-győztes is volt a zöld-fehérekkel – tavaly októberben írtunk utoljára a Kisalföldben, amikor „hazalátogatott” egykori sikerei helyszínére.

Akkor azért utazott a megyeszékhelyre, mert a győri lakásának új bérlője lett. Megtudtuk, hogy mivel nem sikerült az OFK Beograddal feljutnia a másodosztályba, s finanszírozási gondjaik is voltak, lemondott elnöki pozíciójáról. Azt is elmondta, irigyli a magyar futball lehetőségeit, mert Szerbiában nem kapnak akkora állami támogatást az egyesületek, mint nálunk, s ha hívnák, szívesen dolgozna Magyarországon, pontosabban az ETO-nál.

Nos, a bejegyzés miatt megkerestük a volt kapust, vajon tényleg Győrbe igazolt?

„Örülök, hogy sok szurkoló szívesen látna, de nem erről van szó. Az új sportigazgató, Köteles László, akivel jól ismerjük egymást, hívott meg a csapat múlt heti mérkőzésére és egy kis eszmecserére – árulta el érdeklődésünkre Sztevanovic. – Mindig szívesen jövök Magyarországra, különösen Győrbe, amely a második otthonom. Nyilván örömmel segítenék is, ha megkérnének rá. Az ETO-nak mindig a rendelkezésére állok. Nagyon jó volt a stadionba belépni, korábbi ismerősökkel találkozni. Annak persze nem örültem, hogy kikapott a csapat, s annak sem, hogy viszonylag kevés szurkoló látta a meccset. Azt gondolom, ha újra az élvonalban játszana az együttes, a drukkerek is visszatérnének a lelátókra. Amúgy, ahogy azt korábban is elmondtam, biztos vagyok benne, hogy az új tulajdonos segítségével hamarosan ismét NB I-es lesz az ETO” – tette hozzá Sztevanovic.