– Még játékosügynökként kerültem kapcsolatba a belga Jan Van Daele-lal, aki az ETO ügyvezetője, tőle kaptam a felkérést – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a 38 éves Köteles László. – Bár most elkeserített, amit a Győr–Soroksár meccsen láttam. Játékoskoromból emlékszem, hogy Győrben mindig rengeteg néző és jó hangulat volt a stadionban, patinás klub, most pedig jó, ha kétszáz néző volt... Hosszú ideje nincs első osztályú csapata az ETO-nak, de biztos vagyok benne, volna igény a jó futballra. Azért dolgozunk, hogy Győr újra futballváros legyen.

– Mik a céljai? Ki lehet mondani, hogy egyértelműen az NB I-be jutás?

– Azt a modellt szeretném meghonosítani, amit Belgiumban megismertem, és ott azt tapasztaltam: az első és legfontosabb a tervezés. Megtervezni hosszú, közép- és rövid távon, hogy mit kívánunk elérni. A tulajdonossal, Világi Oszkárral még nem tudtam személyesen beszélni erről, de természetesnek veszem, hogy a célok között szerepel a feljutás, aligha azért fektet a klubba, hogy az NB II-ben vegetáljunk. De le kell ülnünk, meg kell határoznunk a reális célokat – mert a realitás is fontos, hiszen nem jó hitegetni az embereket –, mindenre határidőt szabni, de úgy, hogy az teljesíthető legyen. És közben merjünk álmodni is, tehát kishitűek se legyünk.

– A mi keretünk a legfiatalabb az NB II-ben, és a harmadik legkevesebb gólt kaptuk a bajnokságban, tehát jelentős lehetőség van benne. Nagy játékosmozgást nem szeretnék, úgy nagyon nehéz összekovácsolni a csapatot. Viszont vonzóvá akarjuk tenni a klubot, nemrégiben Kerkez Milos esete is bizonyította, Győrből is el lehet jutni nagy külföldi csapatba. Kell majd rutinos játékos is, aki megjárt nagy csatákat, tudja, mikor kell odacsapni az asztalra, tudja motiválni a fiatalokat és ég még benne a tűz. Lényeg, hogy aki nem fiatalon érkezik, annak meghatározó játékosnak kell lennie nemcsak győri, hanem NB II-es szinten is.