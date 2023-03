„A megalakulás óta pár alkalommal ültek össze a testület tagjai, most úgy éreztük, ismét szükséges összejönni, hiszen vannak pozitív dolgok, így például jó hír, erről már korábban nyilatkoztam is, hogy Győr költségvetésében idén több pénz jut a sportra. Elsősorban ezzel kapcsolatban szeretnénk kikérni a tanácstagok véleményét, hogy a százmillió forintos pályázati lehetőséget milyen szempontok alapján osszuk ki. Tavaly ez a lehetőség elmaradt, míg korábban nem volt szokás, hogy kikérjük a sportban érintettek véleményét. Most azonban kíváncsiak vagyunk arra, hogy a legilletékesebbek mit javasolnak, milyen módon írjuk ki a pályázatot. Az idő sürget, szeretnénk az év közepén kiírni a pályázatot, mellyel a győri egyesületeket és a Győrben sportolni vágyókat szeretnénk támogatni” – mondta Radnóti Ákos, aki a közeljövőben rendezendő nagy győri sporteseményekről is beszámolt a testület tagjainak.

„Augusztusban shotokan karate-vb, szeptemberben az első Győri-rali lesz a városban. Jövőre sportlövő EB-nek adunk otthont. Ezekről is tájékoztattam a tagokat, ahogyan a gyerekek sportolási lehetőségeiről, így az ukidóról, az ovikoriról, az ovilovagásról, illetve az ősztől újrainduló oviúszásról is. Kiemelt figyelmet fordítunk a gyerekekre, hogy minél többen ismerjék és szeressék meg a sportot, ehhez az önkormányzat komolyan hozzájárul a programok finanszírozásával” – tette hozzá az alpolgármester.