Az már korábban eldőlt, hogy Ulrik Kirkely veszi át a győri csapat irányítását júliustól, most pedig biztossá vált, hogy az Odense csapatából jelenlegi másodedzője, Kristian Danielsen is követi őt Győrbe.

„Az új vezetőedzővel történő megegyezést követően elkezdődött a 2023/24-es szezon kérdéses posztjainak véglegesítési folyamata. Ennek egyik pontja volt a megfelelő másodedző személyének kiválasztása. Ulrik Kirkelyvel közösen több lehetőséget számba vettünk, és végül úgy döntöttünk, hogy szerződést ajánlunk jelenlegi segítőjének, Kristian Danielsennek. A fiatalember nagyon jó ajánlólevéllel rendelkezik, sok hasznos tapasztalatot gyűjtött már eddigi pályafutása során. Elhivatott, kézilabdának élő szakemberről van szó, aki remekül kiegészíti vezetőedzőnket. Biztos vagyok benne, hogy érkezése nagy erősítést jelent klubunk számára” – nyilatkozta Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

„Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy csatlakozhatok az Audi-ETO edzői csapatához. Büszke, nagy hagyományokkal és ambiciózus célokkal rendelkező klubról van szó, amely engem is motivál, és amiért keményen fogok dolgozni nap mint nap. A keret a világ legjobb játékosaiból áll, és remélem, az apró részletekben szerzett tudásom előre tudja vinni a csapatot és egyénileg a játékosokat is. Amikor az Audi-arénában jártam ellenfélként, mindig fantasztikus légkört tapasztaltam a szurkolók részéről, már alig várom, hogy most egy oldalon lehessek velük. Másodedzőként csatlakozom Ulrik Kirkelyhez, akivel sok éven át jó együttműködést építettünk ki az Odensénél, de egyben izgatott is vagyok, hogy nyártól a jelenlegi stábbal és a csapat körüli adminisztrációval együtt dolgozhatok majd. Nagyon várom már, hogy kezdhessem az munkát az ETO-nál" – mondta Kristian Danielsen.

A 35 éves dán szakember 2019 óta erősíti az Odense csapatát, ez idő alatt két bajnoki címet és egy kupagyőzelmet is szerzett, emellett a legmagasabb EHF Pro Licenc edzői képesítés birtokosa.