Ősszel Sopronban az SKC 83–70-re legyőzte riválisát. A soproni gárda görög szakvezetője, Kosztasz Flevarakisz az ellenféllel kapcsolatban azt fejtegette: jó szerkezetű, erős kerettel rendelkező csapathoz látogatnak tanítványai.

„A Kecskemét gerince évek óta együtt van, ugyanabban a rendszerben játszik nagyon hatékonyan. Az összeszokott Wittmann–Dramicanin–Karahodzic tengelyhez még olyan jól dobó játékosok csatlakoztak, mint az éppen Sopronból távozó Borisov, a szlovén Klobucar vagy az amerikai irányító Townes. Ők mindannyian jól illeszkednek a Kecskemét rendszerébe, ráadásul fiataljaik között is vannak tehetséges, veszélyes játékosok” – mondta Flevarakisz, aki arról, hogy mire lenne szükség ahhoz, hogy csapata sikeresen szerepeljen és megnyerje a mai összecsapást, így vélekedett: „Nem szabad engedni, hogy az összeszokott kecskemétiek a saját játékukat tudják játszani, mint ahogy azt sem, hogy a jó dobóiknak tiszta helyzeteik legyenek és megszórjanak bennünket. Lepattanózásban nagyon erősek, erre különösen oda kell figyelni, korábban voltak ezzel nehézségeink, újabban szerencsére javultunk ebben, miként szerencsére abban is, hogy kevesebb labdát adtunk el. Ez is kiemelten fontos lesz holnap. A szervezett védekezés mellett meg kell próbálni nekünk megszabni a játék ritmusát, támadásban a saját játékunkat játszani, járatva a labdát” – tette hozzá a görög tréner.



Valerio Bodon Vincenték idegenben biztosítanák be helyüket. Fotó: MW