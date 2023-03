Vasárnap 16 órától rendezik a Gyirmót–ETO városi rangadót az NB II-ben. Több korábbi futballistát kérdeztünk meg arról, mi jut eszükbe a győri derbiről.

Böjte Attila mindkét klub játékosa volt. A hatszoros válogatott labdarúgó az ETO-ban nevelkedett, de három évet lehúzott a kék-sárgáknál is.

„Csupa pozitív élmény jut eszembe mindkét egyesületről. Ez persze nem véletlen, hiszen az ETO-ban lettem élvonalbeli játékos, csapatkapitány, s válogatott labdarúgó. Gyirmóton is nagyszerű közösségben sportolhattam és a sikerek szerencsére ott sem kerültek el, jó szívvel gondolok vissza mindkét időszakra. Bár nagyszerű a kapcsolat a két klub között, érzek egyfajta egészséges rivalizálást, ami jól is van így. Azt gondolom, abszolút háromesélyes a hétvégi találkozó, a gyirmótiak jó formában vannak tavasszal, de az ETO sem panaszkodhat az idegenbeli teljesítményére, azt gondolom, hogy a zöld-fehéreket még az edzőváltás is motiválhatja” – mondta a 2015 óta az ETO-nál edzősködő korábbi kiváló védő.

Az őszi mérkőzésen a sárga mezes Gyirmót 2–0-ra győzött az ETO-stadionban. Fotó: Rákóczy Ádám

Bognár Zsolt mintegy száz találkozón lépett pályára a zöld-fehéreknél, s nemrég még a távozó vezetőedző, Tímár Krisztián segítője volt az ETO kispadján, jelenleg az U17-es együttes edzője.

„Szép emlékek fűznek mindkét klubhoz, az ETO-ban nevelkedtem, s váltam NB I-es játékossá, de Gyirmóton is jól éreztem magam, ahol két ezüst- érmet szerezhettem a csapattal a másodosztályban. Ami a rang- adót illeti, ősszel a Gyirmót győzött, s már csak ezért is fontos lenne visszavágni. Más esetben a gyirmótiaknak is szurkolnék, de most izgalmas meccsre, sok nézőre és persze vendéggyőzelemre számítok” – szögezte le a volt nagyszerű hátvéd.

A hetvenes években utánpótlás Európa-bajnoki címig jutott Pénzes Mihály, a Rába ETO egyszeres magyar válogatott csatára.

„Megmondom őszintén, napjainkban elég ritkán járok mérkőzésekre, mert az új tulajdonosi kör sajnos megszüntette az öregfiúk bérletét és behajtási engedélyét a stadionba. Ennek ellenére a szívem örökre a zöld-fehéreké – kezdi a 73. évében járó Pénzes Mihály. – Ebben a bajnokságban idegenben elég jól szerepel az ETO, azt remélem, hogy a csapatnak az edzőváltás is segít és ez győzelemben mutatkozik meg a Gyirmót elleni meccsen.”

Glázer Róbert, az ETO egykori remek játékosa, volt szövetségi kapitány:

„A Gyirmót jelenleg sokkal jobb passzban van és picivel jobbnak is látom az ETO-nál. Egy kicsit fájó szívvel mondom ezt, hiszen mindig is ETO-snak vallottam magam. Azt persze nem tudni, hogy az új edző milyen impulzusokat ad majd a vendégcsapatnak. Még annyit: bízom benne, hogy sportszerű lelátói hangulatban játsszák majd le a városi rangadót.”

Varga László futballozott az ETO-ban és a Gyirmótban is, napjainkban a Csorna szakmai igazgatója.

„Érdekes, izgalmas városi rangadó várható – kezdi Varga László. – Valószínű, az edzőváltásnak lesz majd pozitív hozadéka az ETO-nál, a Gyirmótnál viszont éppen a tapasztalat jelenthet előnyt, ott már kialakultak az edző és a játékosok közötti kapcsolatok. Mindent figyelembe véve döntetlen körüli eredményt várok a meccsen.”