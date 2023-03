Szombat

M4 Sport

6.00: Rövidpályás gyorskorcsolya, világbajnokság, Szöul

13.00: Vízilabda, női Eurokupa, elődöntő, FTC-Telekom - Plebiscito Padova

14.15: Labdarúgás, OTP Bank Liga, Kisvárda Master Good-DVSC

16.45: Labdarúgás, OTP Bank Liga, Paksi FC-MOL Fehérvár FC

19.15: Labdarúgás, OTP Bank Liga, Budapest Honvéd-ZTE FC

M4 Sport+

16.50: Kézilabda, női NB I, Győri Ausi ETO KC-Váci NKSE

18.50: Röplabda, férfi Magyar Kupa, döntő, Fino Kaposvár-Pénzügyőr

Sport 1

14.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Empoli-Udinese

17.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Napoli-Atalanta

20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Bologna-Lazio

Sport 2

12.00 és 18.30: Biliárd, pool, Premier League

22.00: Kosárlabda, NBA, Los Angeles Clippers-New York Knicks

Eurosport 1

9.15 és 12.00: Alpesi sí, világkupa, Krjanska Gora, férfi óriás-műlesiklás

10.30 és 13.30: Alpesi sí, világkupa, Are, női műlesiklás

14.30: Síugrás, világkupa, Oslo, férfiak

16.25: Sílövészet, világkupa, Östersund, férfi verseny

18.00: Síugrás, világkupa, Oslo, nők

Eurosport 2

9.00: Sznúker, Six Red Championship, döntő

13.00: Kerékpár, Párizs-Nizza, 7. szakasz

15.00: Kerékpár, Tirreno Adriatico körverseny, 6. szakasz

20.00: Tenisz, ATP és WTA-torna, Indian Wells

Spíler 1

13.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Liverpool

15.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham Hotspur-Nottingham Forest

18.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Crystal Palace-Manchester City

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Espanyol

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Elche-Real Valladolid

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Rayo Vallecano

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Osasuna

Arena 4

15.00: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Augsburg

18.00: Labdarúgás, német bajnokság, Schalke-Borussia Dortmund

Match 4

13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Bristol City-Blackpool

16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Leicester City-Chelsea

21.00: Labdarúgás, francia bajnokság, Brest-PSG

vasárnap

M4 Sport

6.00: Rövidpályás gyorskorcsolya, világbajnokság, Szöul

15.30: Kézilabda, férfi Európa-bajnoki selejtező, Magyarország-Svájc

18.00: Labdarúgás, OTP Bank Liga, Ferencvárosi TC-Puskás Akadémia

M4 Sport+

14.00: Labdarúgás, OTP Bank Liga, Kecskeméti TE-Vasas FC

15.50: Labdarúgás, OTP Bank Liga, Újpest FC-Mezőkövesd Zsóry

18.00: Vívás, WestEnd párbajtőr Grand Prix, Budapest, döntők

19.35: Röplabda, női Magyar Kupa, döntő, Swietelsky-Békéscsaba -Vasas Óbuda

Sport 1

0.00: Ketrecharc, UFC, Las Vegas, Petr Jan-Merab Dvalisvili

12.15: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lecce-Torino

14.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cremonese-Fiorentina

17.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AS Roma-Sassuolo

20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Sampdoria

Sport 2

12.00: Biliárd, pool, Premier League, 7. nap

20.30: Kosárlabda, NBA, Denver Nuggets-Brooklyn Nets

Eurosport 1

9.15 és 12.30: Alpesi sí, Világkupa, Kranjska Gora, férfi óriás-műlesiklás

13.40: Északi összetett, világkupa, Oslo, férfi verseny, 10 km

15.45: Sílövészet, világkupa, férfi tömegrajtos

16.45: Síugrás, világkupa, Oslo, férfiak

19.00: Triatlon, Szuperliga

Eurosport 2

8.50: Északi összetett, világkupa, Oslo, férfi nagysánc

10.00: Sífutás, világkupa, Oslo, nők 50 km

13.00: Kerékpár, Párizs-Nizza, 8. szakasz

15.00: Kerékpár, Tirreno Adriatico körverseny, 7. szakasz

19.00: Tenisz, ATP és WTA-torna, Indian Wells

Spíler 1

14.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Southampton

17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle United-Wolverhampton Wanderers

Spíler 2

14.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Fulham-Arsenal

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Real Betis

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-FC Barcelona

Arena 4

13.00: Labdarúgás, francia bajnokság, Clermont-Lens

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Freiburg-Hoffenheim

17.30: Labdarúgás, német bajnokság, Werder Bremen-Bayer Leverkusen

19.30: Labdarúgás, német bajnokság, Wolfsburg-Union Berlin

Match 4

12.30: Kosárlabda, spanyol bajnokság, Real Madrid-Bilbao

15.00: Labdarúgás, angol bajnokság, West Ham United-Aston Villa

17.00: Labdarúgás, francia bajnokság, AS Monaco-Reims

20.30: NASCAR, 4. futam, Rouff Mortgage 500, Phoenix Raceway