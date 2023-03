Három évtizeddel ezelőtt a soproni női kosárlabdázás addigi legnagyobb sikere született meg, 1993. március 27-én az SVSE-GYSEV néven játszó csapat az NB I-es döntő harmadik mérkőzésén 91–87-re győzte le az MTK-t és ezzel a sportágban a város első bajnoki aranyérmét szerezte meg.

A sikeresen megvívott döntő után az Egyetemi csarnokban elözönlötték pályát a szurkolók és ünnepelték a győzteseket, majd a fieszta a város egyik legszebb terén is folytatódott. Teli torokból szólt az új rigmus: „Izzik a csarnok, itt a magyar bajnok!”

"Eufórikus ünneplés volt, ma is beleborzongok, ha erre gondolok - emlékezik Bácskai Kornél, az SVSE akkori elnöke. - A döntő első meccse jól sikerült a számunkra, a második nem annyira, de ennek több oka is volt. Egyrészt az MTK-nál olyan fújást kaptunk, ami enyhén szólva is nem nekünk kedvezett. Balogh Bubut kipontozták a játékvezetők, de ez sem rendítette meg a csapatunkat. Orbán Móni ragadta kezébe a karmesteri pálcát és fantasztikus játékkal sikerült nyerni. Sopronból is rengetegen kísérték el a csapatot és bizakodtunk, hogy itthon sikerülni megszerezni a bajnoki címet. A harmadik meccsen a szünetben még az MTK vezetett, ám a lányok megfordították az eredményt. Balogh Bubu és az MTK-ból Körmendi Gyöngyi amolyan dobópárbajt vívtak egymással, mindketten negyven-ötven pont körül végeztek. Bubunak olyan remek társai voltak a csapatunkban, mint a villámgyors amerikai Darene Thomas, Csávás Andi, a lepattanó királynő, a kitűnően irányító Winter Ica, a távoli dobásokkal operáló Orbán Mónika, a kitűnően blokkoló Pásztói Krisztina."

A csapat ünneplése már a lefújás után a játéktéren megkezdődött.

"Az az igazság, készültünk rá, hogy behúzzuk a harmadik meccset és miénk lesz a végső győzelem - folytatja Bácskai Kornél. - Minden elő volt készítve. A csapatot a Várkerületen autóbusszal vittük a Fő térre, az ünnepség helyszínére, ahol már több ezres tömeg várt bennünket. Csodálatos hangulatben álltunk a felállított színpadra, ott hangoztak el a szónoklatok, én amolyan ceremóniamesterként adtam át a szót mindig a következő felszólalónak."

Bácskai Kornél a színpadon az aranyéremmel a nyakában.

A csapat mestere Magyar András volt, akinek szintén elévülhetetlen érdemei voltak a bajnoki cím megszerezésében.

"Forradalmasította a gárda védekezését, a gyenge oldalról mindig besegített valaki a támadások semlegesítésére. Ez a módszer itthon újdonságnak számított - említi az egykori elnök. - A kiváló védekezés mellett meg kell említeni, hogy a mérkőzésenkénti dobott pontátlagunk nagyon magas volt. Ennyi idő távlatából már nem emlékszem pontosan, de nagyjából kilencven körüli. Remekül kihasználtuk Balogh ponterősségét. Utólag is örülük, hogy sikerült őt szerződtetni. Amikor a kinti csapata, a Racing Paris megszűnt, felhívtam és Budapesten találkoztunk. Vittem magammal a szerződését és a beszélgetésünk során mondtam neki, hogy olvassa át és nyugodtan nézesse meg az ügyvédjével. Azt mondta, arra nem lesz szükség, mert azonnal aláírja a papírokat. Így is történt, de a korábbi klubja, a BEAC polgári perben megtámadta a szerződést. A bíróság viszont nekünk adott igazat az ügyben."

Az 1993-as bajnokcsapat tagjait április 6-án a Sopron Basket bajnoki mérkőzésének szünetében köszöntik a Novomatic Arénában.

"Sporttörténelmet írtunk azzal, hogy megszereztük a város első élvonalbeli csapat aranyérmét, ezzel talán megalapoztuk az utódok későbbi sikereit is. Tudatos építkezéssel sok-sok magyar bajnoki címet és kupagyőzelmet szereztek, 1998-ban Ronchetti Kupa-győztesek lettek és ez a sikersorozat tavaly az Euroliga-győzelemben csúcsosodott ki"- említi végül Bárcskai Kornél.