Az MKC pontszámban beérte az egy meccsel kevesebbet játszó DVSC-t.

A hazaiaknál Szemerey Zsófi 42 százalékkal védett (38 lövésből 16-ot hárított), míg a mezőnyből a hat gólig jutó Pásztor Noémi, valamint az egyaránt ötször-ötször eredményes Kovács Patrícia és Tóth Gabriella emelkedett ki, hiszen mindhárman hibátlanul lőttek.

Gyurka János: – Elsősorban a csapat hozzáállását szeretném most kiemelni, ami példamutató, iránymutató volt ezen a találkozón. Tóth Gabi remekül kézbe vette a társaságot, így már az első félidőben eldöntöttük a mérkőzést, amikor jobban is játszottunk. Örülök, hogy sikerült visszavágni a békéscsabai fiaskóért, fegyelmezetten, taktikusan, Európa-Liga tempóban kézilabdáztunk, a hatvan percig elszántan, keményen küzdő vendégek ellen. A magyar, az osztrák és a szlovák válogatott játékosaink most eleget tesznek a kötelezettségeiknek, a keret többi tagjával tovább dolgozunk.