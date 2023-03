Az ország minden pontjáról érkeztek amatőr és profi-, illetve volt, valamint aktív válogatott játékosok. A mezőny kiélezettségét jól mutatja, hogy a mérkőzések során több meglepetés is született, amikor is amatőr párosok győzedelmeskedtek aktív profi, válogatott játékosok felett.

A végső helyezések is ennek megfelelően alakultak: 1. Tömböly Dávid (profi, Győr) – Fekete Szabolcs (amatőr, Győr). 2. Lénárt András (amatőr, Miskolc) – Nagy Zoltán (amatőr, Budapest). 3. Muszka Lóránt (profi, Budapest) – Linder Viktor (amatőr, Budapest). 4. Popon Tamás (válogatott, Cegléd) – Fazekas Attila (amatőr, Szolnok).

A kupa létrejötte, illetve lebonyolítása főként a győri lábtenisz közösség tagjainak köszönhető, akik ezentúl is törekedni szeretnének arra, hogy nyugatra billenjen az ország lábtenisz térképe. A kupa főszervezője Kolozsvári Márkó elmondta: a győri játékosok a Honvéd Arrabona Egyesület tagjaiként készülnek a versenyekre. Várhatóan a tavasszal kezdődő országos amatőr és profi csapatbajnokságban is elindulnak. Győrben egyre népszerűbb a sportág, egyesületükben mintegy harminc, 20-50 év közötti sportoló lábteniszezik, de Győrben száz felett aktívan űzhetik ezt a kiváló sportot. Bíznak benne, hogy idővel támogatókra is lelnek.