– Mosonmagyaróvárnak van jégpályája, és szeretnénk segíteni a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület jégkorong szakosztályának, hogy minél több gyermek rájuk találjon. A pálya mellett szép felszerelésekkel, megfelelő edzői háttérrel is rendelkeznek, továbbá a bajnokságokon is részt vesznek – emelte ki érdeklődésünkre Kovács Zoltán, a szövetség szakmai alelnöke. Hangsúlyozta: a Gyere hokizni! roadshow tavaly szeptemberben indult és azóta számos településen jártak már. Célja, hogy bemutassák a jégkorong előnyeit, hogy ezzel is segítsék az utánpótlás toborzásának folyamatát.

A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület elnöke, Pollhammer Jenő tájékoztatása szerint jelenleg a jégkorong szakosztályukban négy korosztályban foglalkoznak u8-u16-os csoportokban a gyermekekkel. A bajnokságokon 78-an vesznek részt, ám ennél több jár az edzésekre. A Gyere hokizni! roadshow minden évben ellátogat a Lajta-parti város egy-egy iskolájába.

– Most azért is választottuk a Fekete-iskolát, mert Nagyné Valkai Éva tanárnővel már több osztály is ellátogatott a jégpályánkra, és sok gyermek megtanult már korcsolyázni – fűzte hozzá az elnök. Pollhammer Jenő arról is beszélt, hogy a pályát az egyesület üzemelteti, és a jelentős villanyszámlához a mosonmagyaróvári önkormányzat járul hozzá. Reményeik szerint április közepéig fogadja a korcsolyázni vágyókat a pálya. Idén újdonság, hogy már hazai bajnokságoknak is otthont tudnak adni.