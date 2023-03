Sopron KC – Kaposvári KK 94-67 (26-16. 30-17, 21-24, 17-10)

Sopron, férfi NB IA, 1800 néző

V: Benczur, Minár, Balog

SKC: JOSEPH 14/3, JONES 20/12, VALERIO-BODON 10/6, BARNETT 14/3, DURHAM 9

Cs.: WHITE 14/6, Takács 3/3, MOLNÁR 9, Sitku 4, Supola, Schöll

Edző: Kostas Flevarakis

Kaposvár: Brown 10/3, Krnjajski 6, PUSKA 9/9, Parsons 9, HUGHES 16

Cs.: BOGDÁN 8/6, Halmai 5/3, Hendlein 4

Edző: Ivan Rudez

Értékelések:

"Kostas Flevarakis: Gratulálok mindenkinek! A játékosok mindent kiadtak magukból. Minden mérkőzésen láthatók dolgok, amelyekben fejlődhetünk, tudjuk is, mik ezek. Ma este mindenki jól küzdött, a szurkolók is remek hangulatot teremtettek. Látszódott, hogy a játékosok még többet, még jobbat akarnak. Ez volt a harmadik győzelmünk az utolsó négy meccsből, és fontos volt, hogy hazai pályán nyerni tudtunk, mert az utóbbi időben idegenben jobban játszottunk, ez pedig még egy ok arra, hogy örüljünk ennek az eredménynek. Ma még ünnepelhetünk, de holnaptól elkezdünk dolgozni, felkészülni a pénteki, Kecskemét elleni meccsre. Sok van még hátra, ezért továbbra is koncentráltnak kell maradnunk, minden edzésen, minden helyzetben, hogy a lehető legjobban tudjuk befejezni a szezont.

Andre Jones: A mai meccsen volt a legjobb a hárompontos dobószázalékunk a szezonban. Ezen a héten nagy hangsúlyt fektettünk a dobások gyakorlására, és ez meg is látszott. Véleményem szerint a védekezésünk is elég jó volt, de még keményebben kell küzdenünk például a szabad labdákért, mert olyan sűrű a mezőny, hogy minden labdabirtoklás, minden szabad labda számít. Büszke vagyok a csapatra, a stábra és a szurkolókra."

- tette közzé a klub.