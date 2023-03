Biztossá vált, hogy Faluvégi Dorottya 2023 nyarán elhagyja a Győri Audi ETO csapatát - közölte weboldalán a klub.

„Nagyon hálásak vagyunk, hogy Dorottya az elmúlt években munkájával segítette a Győri Audi ETO-t a közös célok elérése érdekében. Nyártól egy új időszak kezdődik a klub életében, köztudott, hogy új edző érkezik, és ilyenkor elkerülhetetlenül szükségesek bizonyos változások több fronton is. Ebben az esetben természetes, hogy a következő csapat összeállításában az új szakember szándéka a mérvadó, és ahogy korábban bejelentésre került, a jobbszélső posztra érkezik egy új igazolás. Mindemellett adódott egy olyan lehetőség Dorottya számára, ami távlati céljai között szerepelt. Ilyen együttállásban mindenki számára menyugtatóan dönthettünk úgy, hogy a 2024 nyarán lejáró kontraktusát már idén nyáron közös megegyezéssel megszüntetjük. Köszönöm az eddigi munkáját, és nagyon várom már, hogy visszatérjen a pályára, hogy a szezon hátralévő részében együtt küzdjünk meg céljainkért” – nyilatkozta Endrődi Péter a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

„Nagyon szép szezonok vannak mögöttem Győrben, és nehéz lesz a búcsú, de még nem most kell elköszönnöm, hiszen rengeteg még a teendőnk a szezon hátralévő időszakában. Távlati céljaim között mindenképpen szerepelt, hogy külföldön is kipróbáljam magam, így ez most – igaz, kicsit korábban – teljesül, és a következő szezonban új célokkal, extra motivációval kezdődhet egy új fejezet az életemben. Jelenleg azonban a visszatérésemre koncentrálok, és arra, hogy idén minden címet begyűjtsek az Audi ETO-val” – nyilatkozta Faluvégi Dorottya.

Faluvégi Dorottya 2019 nyarán csatlakozott a Győri Audi ETO-hoz, ahol eddig 114 mérkőzésen lépett pályára és 251 gólt szerzett. Faluvégi Dorottya magyar bajnok, kétszeres Magyar Kupa győztes, illetve Bajnokok Ligája ezüst és bronzérmes a Győri Audi ETO színeiben.