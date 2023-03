Első körben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem második csapataival sorsoltak össze a győrieket. A Balog András, Fekete Botond, Jakabffy Samu, Marth Bence, Papp Attila, Róth Nándor, Szűcs István alkotta együttes elsőként a BME gárdáját győzte le könnyedén, aztán sikerült meglepni a TE második csapatát is. A Győri ETO HC berkeiben nevelkedett, jelenleg debreceni Erste Ligás csapatban játszó Jakabffy Samu és a jelenleg a lengyel első osztályban játszó Szűcs István vitték a prímet a gólszerzésben. Ez azonban nem lett volna elég, mert a szabályok szerint a kétszer 12 perces félidőkben, minden játékos, legfeljebb 2–2 gólt szerezhet, ha többet lőne, akkor azt nem tüntetik fel az eredményben. A második mérkőzésre már jól összeszokott csapat képét mutatták a győriek, Marth Bence – aki a bronzérmes UNI Győr ETO HC Andersen Ligás csapatának is tagja – szintén meglőtte a "kvótáját".

A két csoportmeccs után a döntőbe jutás volt a tét, ahol a Semmelweis Egyetem csapata következett. Ismerős voltak az ellenfél, és nemcsak azért, mert a tavalyi MEFOB-on pont tőlük kaptak ki a széchenyisek, hanem azért is, mert a soraikban olyan, az orvosira járó fiatalok vannak, mint a győri nevelésű Horváth László vagy Boga Márton. Ezúttal kijött a lépés a győrieknek, így sikerült meglepni az orvosi egyetem csapatát, akik a végén már nem tudtak visszajönni a meccsbe, így a döntőbe jutott az SZE együttese.

Ott már a TE egyes csapata várt rájuk, ahol kizárólag olyan játékosok szerepeltek, akik vagy volt, vagy jelenlegi profi jégkorongozók. Gólzáporos 17–8 lett a vége, de érdemes kiemelni az SZE hallgatók közül Balog Andrást és Papp Attilát is, akik erőn felül teljesítve nagyon fontos gólokat szereztek szinte minden mérkőzésen. Az ezüstös sikerhez hozzájárult az is, hogy Odnoga Mátyás, aki az UNI Győr ETO HC csapatkapitánya is, edzőként segítette tanácsaival a fiúkat, Horváth Helga rekreáció szakos hallgató pedig a média kiszolgálása mellett intézte a csapat körüli dolgokat.

Ahogy Róth Nándor csapatkapitány fogalmazott: "Ebből most kihoztuk a legtöbbet, ami benne volt."