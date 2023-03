„Összességében azt mondhatjuk, jó döntés volt, hogy elindultunk. Amire számítottunk, az bejött. A korábbi másodosztályú szezonokhoz képest véleményem szerint erősebb, színvonalasabb bajnokságban állhattunk dobogóra” – mondta Boros Péter, az UNI Győr ETO HC felnőttgárdájának csapatvezetője. Hozzátette: előzetesen az első négy hely valamelyikére várták a csapatot.

„A döntőről lecsúsztunk, emiatt van bennünk egy kis szomorúság, ráadásul kevésen múlt a dolog, de akik a fináléba jutottak, azok a csapatok egykori válogatott, illetve Erste Ligás játékosokkal vannak tele.

Nálunk az alapcél az volt, hogy a fiatalokra építsünk, és azt gondolom, ez jó döntés volt, sokat fejlődtek ezek a srácok.

Jelen helyzetben jobb is volt ez a liga számukra” – vélekedett a sportvezető, aki szerint a következő év is nagy lehetőséget rejt magában.

„Az Andersen Liga mellett az U21-es bajnokságban is komolyabb erőt szeretnénk képviselni, emellett pedig a nemzetközi egyetemi ligában is elindulunk. A három sorozat között sok átfedés lesz. Éppen ezért szeretnénk azt, hogy minél több egyetemista játékosunk legyen. Sokan jelentkeztek az egyetemre a mieink közül is, de máshonnan is érkeznek hokisok. Ez egy kiváló esély mindegyikük számára, hogy rangos, nemzetközileg is elismert ligában szerepeljenek. Nem mellékesen ezzel életpályamodellt tudunk kínálni a sportolóinknak” – folytatta Boros Péter, aki szerint egyelőre nem téma, hogy lesz-e magasabb szintű jégkorong a városban.

„Majd a jövő eldönti, hogy kell-e ez egyáltalán Győrnek. Természetesen hosszabb távon ez lehet cél, de most a legfontosabb a stabil alap kiépítése” – tette hozzá a csapatvezető.

Ami a bronzérmes csapat keretét illeti, várhatóan lesznek változások, de szeretnék a magot egyben tartani, de ez nem lesz egyszerű, hiszen Nagy Márk messze a legponterősebb játékos volt az Andersen Ligában és a kapus Szeles Martin statisztikája is nagyon komoly. Ők az Erste Liga szintjén is képesek lehetnek kiemelkedő teljesítményre. Várhatóan a szakmai stábban is lesz változás, de még vannak nyitott kérdések.

„Az ETO HC-val szoros az együttműködés, emellett az egyetem finanszírozza az Andersen Ligában és az egyetemi sorozatban szereplő csapatot, így biztos lábakon áll az együttes.

Az Andersen Liga idén kilenc csapattal ment le, információink szerint újabb klubok csatlakoznak, így még erősebb lesz a színvonal, de ugyanúgy az élbolyban szeretnénk végezni.

Az EUHL, azaz az egyetemi sorozat úgy véljük, minőségben az Andersen és Erste Liga között van. Cseh, szlovák, lengyel és székelyföldi egyetemről szerepelnek csapatok, Magyarországról mi leszünk az egyedüliek. Ebben is nyolc-kilenc csapat vesz részt általában, de itt is bővülés várható. Amit szeretnénk, hogy nézői szempontból kedvezőbb időpontban legyenek a hazai meccseink jövőre, mert azt tapasztaltuk, hogy van igény a jégkorongra Győrben. Bízunk benne, hogy ehhez minden körülmény adott lesz a jövőben” – mondta végezetül Boros Péter.