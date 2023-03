Az ETO elmúlt hétvégi Ajka elleni mérkőzésen először kapott lehetőséget kezdőként a győri csapatban az ETO akadémistája, Vingler László.

A fiatal játékos már a 14. percben főszereplővé léphetett volna elő, remekül indította a jobb oldalon meginduló Szendreit, a támadó lövését azonban védte Horváth D., a kipattanó labda pedig Borsosról pattant a kapu mellé.

Hatalmas fejlődésen ment keresztül az utóbbi időben a tizenhét esztendős középpályás, aki az őszi szezonban alapemberré nőtte ki magát a harmadosztályú akadémiai csapatban és emellett a MOL Magyar Kupában bemutatkozhatott a nagyok között is.

Tavasszal már az NB II- ben is szóhoz jutott, a Haladás ellen szerepelt először a bajnokságban, majd Tiszakécskén is pályára léphetett csereként.

A múlt vasárnap izgatottan várta a kezdő sípszót, hiszen az első perctől kezdve a pályán volt.

- Szombaton edzés előtt szólt a mester, hogy úgy készüljek, játszani fogok – kezdte Vingler László az ETO közösségi oldalán. - Elmondta, hogy mit vár tőlem, mire figyeljek, és hogy legyek higgadt, a társak mindenben segíteni fognak. Nagyon jó érzés volt kezdőként kivonulni a pályára. Jól kezdtük a mérkőzést, már az első percekben ott voltunk az ajkai kapu előtt, de sajnos a legrosszabbkor kaptuk a gólt. Az eredmény miatt nagyon csalódott vagyok, az ilyen meccseket meg kell tanulnunk megnyerni, hiszen csak akkor tudunk előre lépni. Dolgozunk tovább keményen!

Vingler László 69 percet töltött a pályán, majd átadta a helyét egy másik fiatalnak, Lacza Alexnek. Valószínű, szép jövő vár rá.