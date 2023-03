- Nyolc évesen a Győri ETO KC-ban kezdtem kézilabdázni, ahol Pánczélné Ruskó Katalin volt a nevelőedzőm - kezdte a bemutatkozást Varga Emília. - Az általános iskola befejezése után viszont a NEKA akadémistája lettem, ahol most a negyedik évemet töltöm. Szerepeltem az utánpótlás csapatokban, a felnőtt másodosztályban és egy kis tapasztalatot szereztem már az élvonalban is. Voltam serdülő és ifjúsági válogatott, jelenleg pedig tagja vagyok a júliusi, Romániai Európa-bajnokságra készülő junior válogatottnak - írta a Mosonmagyaróvári Kézilabda Klub weboldalán.

- Szimpatikus csapat a Motherson-Mosonmagyaróvár, ahol pontosan tudom, hogy profi munka folyik, így biztosan sokat fogok tanulni. Nagyon boldog voltam, amikor megkerestek, mert a számomra most ez a legjobb lehetőség. Fiatal játékosként tisztában vagyok azzal, hogy meg kell harcolnom a játékpercekért, de megpróbálom majd kihasználni a lehetőségéket. Sztankovics Kyra-val gyerekként Győrben játszottam együtt, Faragó Luca pedig a NEKA-ban volt a csapattársam, így lesznek ismerősök az MKC csapatában. Az otthonomhoz is közelebb leszek, tehát izgatottan, motiváltan várom a klubváltást.

- A számomra nagy esemény volt ennek a kettő plusz egy éves szerződésnek az aláírása, egy a nemzetközi mezőnyben is eredményesen szereplő klubbal. Mosonmagyaróvárra a bajnoki és a válogatott elfoglaltságok miatt most nem tudtam elutazni, de a szüleim eljöttek hozzám és egy balatoni ebéd után írtam alá, ilyen „ünnepélyesen” a szerződésemet.