Hogy még egy különlegesség legyen a történetben, a csapatban több győri kajakos is helyet kapott, akik aktívan versenyeznek a sportágukban.

„Az őszi szezonban nem szerepeltünk valami fényesen, az utolsó helyen teleltünk a megyei harmadosztály B csoportjában. Ráadásul télre csupán öt labdarúgónk maradt, így mindenképp új játékosok után kellett néznünk – kezdte Hideg Dezső, a Győri Cápák technikai vezetője. – Az elnökünk, Vorholt Viktor korábban már rakott ki egy hirdetést a győri egyetemen, miszerint az amerikaifutball-csapat és mi is keresünk játékosokat. Akkor még nem sokan jelentkeztek, de nemrég jött egy srác, hogy focizni szeretne, s azt is megkérdezte, jöhet-e még négy ismerőse. Aztán ők is hozták az ismerőseiket.

Videónkban bemutatkoznak a légiósok

Mindegyikük a győri egyetemen tanul, s a hazájukban fociztak. Bár nem egyszerű elintézni egy nemzetközi átigazolást – mivel az érkező labdarúgó hazájának szövetsége és az MLSZ engedélye is szükséges hozzá –, belevágtunk, s szívesen fogadtuk a játékosokat. Hét külföldi labdarúgónknak már rendben vannak a papírjai, kettőnek még függőben az engedélye, s még két másik játékos érkezhet a keretünkbe” – tette hozzá az átigazolásokhoz kapcsolódó munkából oroszlánrészt vállaló technikai vezető.

S hogy velük erősebb lesz-e a megyei III. osztályú csapat? Hideg Dezső szerint mindenképp.

„Mindegyik ügyes játékos, s szeretnek is focizni. Egy van harmincon felüli, de a többi húsz-huszonöt év közötti. Ketten közülük szerintem NB-s labdarúgók. A kolumbiai focistánk kis túlzással onnan lő gólt, ahonnan akar, az indiai pedig ha egyszer megkapja a labdát, nem lehet szabályosan elvenni tőle. Jól sikerültek a felkészülési meccseink, voltak olyan találkozók, amelyen nyolc, illetve tizenegy gólt rúgtunk” – tette hozzá a technikai vezető.

A megerősített csapat bizakodva készül a jövő heti tavaszi rajtra. Fotó: Rákóczy Ádám

Az egyesület korábban az Elektromos-sporttelepen edzett és játszotta a mérkőzéseit, ám az állatkerti bővítés miatt albérletbe kényszerült. Egy ideig Abdán, majd Gyárvárosban az ETO-stadionban játszottak, ám közel két éve Ikrényben találtak helyet maguknak.

„Jól érezzük magunkat Ikrényben, de tartanak az egyeztetések a győri önkormányzattal, mert jó lenne, ha kapnánk egy területet a városban. Bízom benne, hogy az amerikaifutball-csapat mellett most már a focicsapatunk is előre tud lépni. Örülök, hogy a légiósok mellett a sportágukban már bizonyított tehetséges győri kajakosok, Kolozsvári Brúnó, Mitring Olivér és Varga Olivér is a közösségünk tagjai, s kiegészítésként, amikor marad rá idejük és energiájuk, nálunk fociznak” – szögezte le végezetül Vorholt Viktor, a Győri Cápák első embere.