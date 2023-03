Három évtizeddel ezelőtt a soproni női kosárlabdázás addigi legnagyobb sikere született meg, 1993. március 27-én az SVSE-GYSEV néven játszó csapat az NB I-es döntő harmadik mérkőzésén 91–87-re győzte le az MTK-t és ezzel a sportágban a város első bajnoki aranyérmét szerezte meg.A sikeresen megvívott döntő után az egyetemi csarnokban elözönlötték a pályát a szurkolók és ünnepelték a győzteseket, majd a fieszta a város egyik legszebb terén is folytatódott. Teli torokból szólt az új rigmus: „Izzik a csarnok, itt a magyar bajnok!”

„Ennyi idő távlatából is hihetetlennek tűnik a sikerünk, de annyira akartuk a győzelmet, hogy nem ismertünk lehetetlent – emlékezik Winter Ilona, az SVSE akkori csapatkapitánya. – Annál is inkább hihetetlen volt, mert mindössze tizenegy játékosból állt a keretünk négy fiatallal, akik azért kevesebbet játszottak a bajnokságban. Természetesen meghatározó volt Balogh Bubu érkezése, a korszak egyik legjobb magyar játékosa nagy erősítésnek számított, rengeteg pontot dobott.”

Winter Ilona sokszoros válogatottság, hosszú diósgyőri pályafutás után 1988-ban szerződött Sopronba és 38 évesen az első magyar bajnoki címét szerezte az SVSE tagjaként.

Winter Ilona az SVSE mezében.

„A Diósgyőrrel kétszer voltunk a vidék legjobbja – erre is büszke vagyok –, de a BSE, Tungsram, MTK, Spartacus, TF alkotta erős fővárosi magot nem tudtuk áttörni. A Sopronnal viszont ez sikerült. Előtte évben a Pécs nyerte a bajnokságot és a televízióban láttam a csapat ünneplését. Arra gondoltam, hogy de jó lenne egyszer átélni hasonlót. És mindez 1993-ban bekövetkezett. A csapatot a Várkerületen át autóbusszal vitték a Fő térre. Már út közben is sokan integettek, tapsoltak nekünk, ott viszont a hideg ellenére többezres tömeg várt bennünket. Felejthetetlen, egész életre szóló élmény, amit átéltünk.”

A remek irányító az SVSE után a Postást is kisegítette Novák Gábor edzősége idején, majd egy meccset játszott a Fertőrákosban, később pedig levezetésként Ausztriában kosarazott.

„2014-ben visszaköltöztem Mezőberénybe, azóta itt élek – említi Winter Ilona. – Sok mindennel foglalkozom, például a helyi klubban technikai vezető vagyok. Ami büszkeséggel tölt el, a Turbó Csigákkal szenior-világbajnokságot nyertünk 2018-ban.”

Az 1993-as bajnokcsapat tagjait április 6-án a Sopron Basket bajnoki mérkőzésének szünetében köszöntik a Novomatic Arénában. Vélhetően Winter Ilonával a fedélzeten.