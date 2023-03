A női utánpótlásban a Koroncói Tutti cselgáncsosa, Gyertyás Róza először nyerte el A megye legjobb sportolója címet, amit az U23-as Eb-n szerzett aranyérmének köszönhetett, de jól kezdte az idei évet is, hiszen a szófiai Europen Openen első nemzetközi érmét begyűjtve lett bronz- érmest, majd a varsói olimpia kvalifikációs viadalon a második helyig menetelt. A 20 éves sportoló Budapesten tanul, így sajnos nem tudott a díjátadóra eljönni.

Csapatban egyértelmű volt az Euroliga-győztes Sopron Basket első helye.

„Tavaly magasra tettük a mércét az Euroliga megnyerésével, azzal, hogy Európa legjobb csapata voltunk. Gyakran éreztük is a nyomást emiatt. Örülünk, hogy mi lettünk a megyében az év legjobb csapata, mert nagy a rivalizálás és van rangja a díjnak” – vélekedett Fegyverneky Zsófia, a csapat kapitánya.

Nemrégiben derült ki, hogy az idei kiírásban a Sopron Basket nem jutott be a Final Fourba az Euroligában.

„Sajnáljuk, hogy nem sikerült, mi is hibáztunk, más gondjaink is voltak és talán most nem is volt realitás a Final Fourba jutás – mondta Gáspár Dávid vezetőedző. – Ezek után ebben a szezonban már a hazai célok elérésére koncentrálunk. A Magyar Kupát behúztuk és szeretnénk megvédeni a bajnoki címünket.”

Újként került be szavazásunkba a parasport – összevont kategóriaként –, melyben a díjazott Szvitacs Alexa asztaliteniszező lett, aki pályafutása legnagyobb sikerét ünnepelhette a tavalyi spanyolországi para-asztalitenisz-vb-n, ugyanis korábbi Európa-bajnoki arany- és paralimpiai bronzérme után világbajnoki címet szerzett. Ő és edzője, Vigh Zsolt egy olaszországi VK miatt nem tudtak a díjátadóra eljönni.