Az egykori NB I-es futballista, majd klubvezető nem érkezett teljesen ismeretlen helyre, hiszen idén huszonkilenc éve, hogy az ETO labdarúgója lett. Igaz, az itteni pályafutása elég rövid ideig tartott, de mégis volt mit felidéznie 1994 őszéről.

A kilencvenes évek ETO-jában a hátsó sorban balról az ötödik Tóth Miklós.

Jól emlékszem arra az időszakra, ami valóban nem volt hosszú lélegzetű szakasz a labdarúgó-pályafutásomban

– kezdi a klubigazgató. – Nagy élmény volt Verebes Józsi bácsival dolgozni, bár eredményességben ez a korszak már elmaradt a korábbi sikeres évekhez képest. Több fiatal érkezett akkoriban az öltözőbe, mint Korsós Gyuri, Herczeg Miki vagy szegény Fehér Miki. A csapattagok közül azóta is jó barátságot ápolok Kuttor Attilával és Csertői Auréllel, de említhetem Jagodics Zoli vagy Miriuta nevét is.”

Győr-Moson-Sopronban szerepelt még a Matáv Sopron színeiben is, a szurkolók azonban leginkább a szombathelyi évekhez kötik a karrierjét.

„A Haladással négy évet zsinórban az élvonalban töltöttünk, az, hogy nem estünk ki, Szombathelyen már nagy dolog volt – folytatja az emlékezést. – Összesen tizenkilenc évet töltöttem a városban, játékosként négy, majd vezetőként tizenöt évet. 2008-ban visszajutottunk az NB I-be, ahol voltunk bronzérmesek, kétszer ötödikek, hatodikok, nyolcadikok, a Haladás történetének legeredményesebb időszaka volt. Részt vettem az új, csodálatos stadion előkészületeiben, elkészültében, és a nagyszerű Illés Akadémia felépítésében is. Azt hiszem, ezekre büszke lehetek.”

Tavaly ősszel kereste meg az ETO tulajdonosa, többször beszélgettek a győri helyzetről, az elképzelésekről.

Tóth Miklós tavaly december óta az ETO klubigazgatója.

„Sokat gondolkodtam az ajánlaton, hiszen több mint másfél évtizedet Szombathelyen töltöttem, ez elég nagy idő. Beszéltem Illés Bélával és Halmai Gáborral, nem örültek, de elfogadták a döntésemet. Győrben meghatároztuk a főbb feladatokat. Ezekbe beletartozik egy megfelelő szervezeti struktúra kialakítása, a klub napi működtetése, részvétel a stadion felújításában. Egyszer már volt részem stadion felépítésében, ebben számíthat a tapasztalatom. Nagyon meglepődtem egyébként, hogy a 2005–2006 óta használt ETO Park milyen leromlott állapotban van, azóta tulajdonképpen semmilyen érdemleges felújítás nem történt a létesítményben. Sok munkába és pénzbe kerül az, hogy megfelelő állapotúvá váljon. Maga a tervezés is négy-hat hónapot vesz igénybe és mintegy százötven millió forintba kerül. Szeretnénk bővíteni az edzőpályák számát, mert ennyi csapatnak a jelenlegi lehetőség kevés. Keressük a megoldást, akár a várossal közösen is. Korszerűsítjük a pályák világítását. A későbbiekben új helyre költözik a Fehér Miklós Gimnázium.”

Az amúgy valóban elavult stadion helyzete mellett a szurkolókat nyilván jobban érdekli az NB II-es együttes sorsa, vagyis hogy 2015 után az ETO mikor szerepelhet újra az élvonalban.

„Mi is tisztában vagyunk vele, végezhetünk bármilyen jó munkát, ha a kirakatcsapat nem szerepel jól, akkor az árnyékot vet ránk is – folytatja Tóth Miklós. – A cél az, hogy jövőre ütőképes keretet alakítsunk ki, amely legalább az első öt hely valamelyikének elérésére alkalmas lesz. A nyáron három-négy olyan labdarúgó átigazolását tervezzük, akiknek nemcsak a tudásuk, a mentalitásuk is alkalmas arra, hogy az esetlegesen nehezebb helyzetben is meghatározó emberek legyenek. A tulajdonos szeretné, ha a csapat két-három éven belül elérné az NB I-et. A Diósgyőr vagy a Vasas példája is mutatja, hogy ez nem egyszerű feladat, utána még nagy kihívás lesz a bennmaradás is. Bízom benne, hogy az új sportigazgató, Köteles László és a Tímár Krisztián vezette szakmai stáb megfelelően tud majd együtt dolgozni. Szeretnénk érzékeltetni, hogy nekünk fontosak a szurkolóink. Sikerült lehetővé tenni számukra a bankkártyás fizetést a jegyvásárlásnál, ami régóta jogos igényként jelentkezett. Terveink szerint Győr területén több helyen is lehet majd belépőt venni. Kialakítunk egy színvonalas ETO-shopot gazdag kínálattal, és a távolabbi tervben szerepel a múzeum létrehozása is.”

Amikor a klubigazgató az ajtóhoz kísért, búcsúzóul még hozzátette: