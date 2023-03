A magyar labdarúgó-válogatott nagyszerű győzelmet aratott hétfőn Bulgária ellen, különösen az első félidőben remekeltek Marco Rossi tanítványai. Már a szünetig beállították a végeredményt (3–0), ráadásul a három találatból a második sokáig emlékezetes marad: Szoboszlai Dominik szabadrúgásból bombázta a labdát a balkániak kapujába.

Kalmár Zsolt tagja volt az ETO 2013-as bajnokcsapatának.

Az ETO szimpatizánsait nem kis büszkeséggel töltötte el, hogy az elmúlt két meccsen a magyar csapatban három olyan játékos szerepelt, aki korábban a klub színeit képviselte – ketten még az NB I-ben. Lang Ádám és Kalmár Zsolt fiatalon tagja volt az ETO 2013-as bajnokcsapatának is. Azóta jobbára külföldön játszanak, Lang jelenleg Cipruson, Kalmár pedig a csallóközi Dunaszerdahelyen. Melléjük vehetjük még a pályára nem lépett, de kerettag Mocsi Attilát is, aki 17 éves koráig Győrben nevelkedett, és a klub válsága után távozott Fehérvárra.

A 19 éves Kerkez Milos már az „új kor terméke”. Tehetségére remek szemmel figyeltek fel a győri vezetők, és minden körülményt sikerült úgy alakítaniuk, hogy a ballábas játékos hamar felhívja magára a figyelmet az NB II-ben, majd a magyar utánpótlás-válogatottban is. Innen vásárolta ki az AC Milan, hogy aztán napjainkban már az Alkmaarban szárnyaljon tovább – talán éppen egy másik topklub felé.

Egy másik televíziós csatorna a szlovák válogatott mérkőzéseit közvetítette, északi szomszédaink együttesében mindkét alkalommal pályára lépett Bénes László. A 25 éves játékos négy évet töltött az ETO akadémiáján, és nagyon fiatalon egy mérkőzés erejéig a magyar első osztályban is játszott, majd jó érzékkel Zsolnára távozott. Azóta már megjárta a német Bundesligát is.

Mindent egybevetve: ezzel a listával is az ETO előkelő helyet foglal el a klubok között.