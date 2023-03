Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szimpatikusnak tartja, hogy játékosai a szakmai előrelépést fontosabbnak tartják a pénznél a klubváltások tekintetében.

Az olasz szakember a Mol szerdai sajtóeseményén a közmédiának elmondta, hogy a válogatott utóbbi két mérkőzésén nagyon jól működött a kommunikáció a pályán. Hozzátette, a továbbiakban is lépésről-lépésre fogja építeni a csapatot, és minél feljebb szeretne jutni a FIFA világranglistáján.

A fejlődést a klubváltások is elősegíthetik azzal, hogy a játékosok a szakmai értékeket helyezik előtérbe. Szalai Attila, Sallai Roland és Kerkez Milos - utóbbi két éve még az ETO játékosa volt - iránt is több komoly együttes érdeklődik.

"Nagyon szimpatikus, hogy a játékosaimat jobban érdekli a szakmai fejlődés, mint a pénz, ez pedig a nemzetközi futballban nagyon ritka" - fogalmazott a kapitány.

Marco Rossi kitért Ádám Martinra és Németh Andrásra is, amikor Szalai Ádám utódjáról kérdezték, és megerősítette, hogy mindkettejüknek magasabb szintre kellene lépniük, hogy végig tudják játszani a válogatott mérkőzéseket.