A „sógorokkal” már tavaly is volt hasonló viadal, akkor Tatán csaptak össze a felek, idén a mieink utaznak Innsbruckba. Nagy különbség azonban, hogy ezúttal a felnőttcsapat mellett a juniorok is szerepelnek, akik számára nagy téttel bír a megmérettetés, hiszen ez egyben válogató is lesz a közelgő junior világbajnokságra. Mindkét korosztály nyolc-nyolc versenyzővel képviselteti magát. Kovács István szövetségi kapitány tájékoztatása szerint minden sportoló szerekhez lép majd (5–4–3-as rendszerben, tehát az öttagú csapatból egy szeren négyen indulnak, amelyből a legjobb három eredménye számít).

A felnőttek Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond (mindhárom GYAC), Balázs Krisztián, Kovács Márton (FTC), Bátori Szabolcs (KSI), Vecsernyés Dávid, Kiss Balázs (BHSE) összeállításban mutatkoznak be. A junioroknál a Závory Szilárd, Bogyó Dániel (KSI), Mentovai István, Juhász Balázs, Kis Dominik, Sas Nándor (BHSE), Zámbori Zala, Nagy Márk (FTC) alkotta együttes szerepel.

Kovács István szövetségi kapitány: – A győri Kardos Botond sajnos sérült, így ő nem tud velünk jönni, Vecsernyés Dávid egy szeren indul majd, bemutatja 5.8-as gyakorlatát. Ezen kívül bízom a többiekben is, bár ez lesz az idei első verseny. Most debütál a felnőtteknél az összetett ifi Európa-bajnok, Molnár Botond, Kovács Márton pedig Svájcból csatlakozik hozzánk.

Puskás Jenő utánpótlás szövetségi kapitány: – Az első válogató versenyt követően nyolctagúra szűkítettük a keretet. Ez most a junior vb előtti viadal, a fő cél, hogy erre minél jobban szerepeljünk.