A kinti összecsapás 1–1-gyel zárult, a győri csapat kapitánya, Palotai Károly anno így emlékezett a hazaérkezésre: – Ma is megborzongok, ha a fogadtatásunkra gondolok. A Széchenyi téren több ezer szurkoló várta az autóbuszunkat. A hideg, szeles időben szívet melengető ovációval ünnepeltek bennünket. Két hét múlva rendezték a visszavágót, amelyet 58 évvel ezelőtt, 1965. március 10-én Európa-szerte nagy érdeklődés kísért.

A vagongyári pálya körül a fák is megteltek szurkolókkal.

Az addigi legnagyobb labdarúgó-eseményt rendezték Győrött. Ünnepi köntösbe öltözött a vagongyári stadion, a fedett lelátó előtt elkészült a sajtópáholy, harminchárom telefonvonal várta az újságírókat.

Hihetetlen szeretet és bizakodás vette körül a zöld-fehér csapatot, amely a mérkőzés előtt három napra a városi tanács vízi telepére vonult el a világ zajától.

Kiss Zoltán egykori játékos szerint égtünk a bizonyítási vágytól: „Éreztük, elkaphatjuk a holland együttest és ezzel bekerülhetünk Európa legjobb négy csapata közé. Ilyen sikert előttünk csak a Vasas mondhatott magáénak.”

Egy ideig úgy tűnt, eredménytelen marad a győriek hatalmas erőfeszítése, ám az idegenben lőtt góllal így is az ETO ment volna tovább. A befejezés előtt nem sokkal azonban minden eldőlt:

„Három perc volt hátra a találkozóból, amikor Palotai beívelt egy labdát, s mindenki Jongbloed kapusra rohant. Én a tizenhatos vonalra helyezkedtem, mert oda vártam az öklözést, s jól számítottam, a holland válogatott kapus pontosan hozzám ütötte a labdát. Nem sokat tétováztam, jobb lábbal ellőttem.

A labda megtalálta a rést a lábak között és a hálóban kötött ki. Nagy boldogságot jelentett a csapatnak, Jongbloed viszont elsírta magát bánatában...” – mesélte Povázsay László egy interjúban.

A mérkőzés után a győri játékosok a nézők vállán hagyták el a pályát.

Hegyi László: „Fiatal koromban az ETO-ban labdaszedőnek is dicsőség volt lenni. Felejthetetlen élményekben lehetett részünk, mások fizettek azért, amit mi közelről láthattunk. Most is előttem van a régi vagongyári pályán lejátszott, DWS Amsterdam elleni kupameccs. A salakos futópályára kirakott padokon is ültek nézők. Az óra alatti kapunál voltam labdaszedő, a meccs vége felé Povázsay Laci oda rúgta az ETO továbbjutást jelentő gólját. Mi nagyon örültünk, a hollandok könnyező kapusa pedig a kapu előteréből mérgesen egy marék homokot szórt felénk.”

A könnyező Jan Jongbloed kapus. Fotó: Képes Sport

Jongbloed később a holland válogatottal világbajnoki ezüst- érmet szerzett (1974).

Az ETO 119 éves fennállásának legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy a BEK-ben bejutott az elődöntőbe, ahol végül a Benfica megállította.